Alicante estrena una feria inédita para conectar empresas y administraciones públicas: Expourbania

Fira Alacant ha decidido abrir una nueva vía de negocio y de visibilidad con el lanzamiento de Expourbania, una feria concebida expresamente para el sector público y para el ecosistema empresarial que trabaja con ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones territoriales. La iniciativa nace con una ambición clara: convertirse en un punto de encuentro entre empresas, técnicos y gestores públicos en un momento en el que la modernización de los servicios urbanos, la eficiencia energética, la movilidad y la digitalización municipal ocupan un lugar central en la agenda pública.

La propuesta no es menor. La primera edición, entre el 15 y el 17 de septiembre, ya cuenta con más de 40 empresas confirmadas y supera los 10.000 metros cuadrados de expositores ocupados, una cifra que revela que el proyecto ha despertado interés desde su arranque. El evento no se limita a ser una muestra comercial de productos y servicios; también incorpora un programa de ponencias, mesas redondas y presentaciones de novedades, lo que le da una dimensión técnica e institucional que puede situarlo por encima de la simple lógica promocional de una feria tradicional.

Expourbania presenta como una feria de obras, servicios y suministros públicos orientada a sectores tan diversos como la obra pública, la consultoría, la seguridad, el mobiliario urbano, la iluminación, el alumbrado público, la movilidad, el transporte, los servicios profesionales, la señalética y los bienes o suministros vinculados a la gestión municipal.

Esa amplitud refleja bien el tipo de necesidades que hoy afrontan las administraciones locales, desde la renovación del espacio público hasta la mejora de la eficiencia en los servicios básicos. En ese contexto, la feria se quiere situar como una plataforma donde las empresas puedan mostrar soluciones concretas a problemas muy específicos del día a día municipal.

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es el modo en que la organización define su público objetivo. No se trata solo de atraer a empresas expositoras, sino de reunir a alcaldes, concejales, técnicos municipales y responsables con capacidad real de decisión en compras, licitaciones y planificación de inversiones.

Esa orientación le da al evento un perfil muy definido y, al mismo tiempo, una potencial utilidad para compañías que buscan visibilidad directa ante quienes finalmente toman decisiones sobre proyectos, contratos y suministros. En un entorno donde buena parte de la relación entre empresa y administración se canaliza a través de procedimientos formales y plataformas digitales, la feria introduce el valor del contacto personal y la exposición directa de soluciones.

El dossier de presentación también deja ver el carácter estratégico que la organización quiere atribuirle a Expourbania. La feria no se plantea como una cita aislada, sino como un evento con vocación bianual, es decir, con continuidad en el tiempo y voluntad de consolidarse como referencia.

Esa intención no es trivial, porque en el calendario ferial español abundan las iniciativas sectoriales, pero no todas logran arraigar. Para que esta propuesta funcione, necesitará no solo expositores, sino también contenidos de calidad, participación institucional, capacidad de convocatoria y un relato que conecte con los retos reales de la gestión pública.

Más allá de la feria en sí, Expourbania puede leerse como un síntoma de una transformación más amplia: la creciente presión sobre los municipios para hacer más con menos, renovar infraestructuras, incorporar tecnología, mejorar la sostenibilidad y responder a una ciudadanía cada vez más exigente. Si la feria consigue articular ese debate y ofrecer un escaparate útil para administraciones y empresas, podría convertirse en una cita relevante dentro del calendario económico y territorial de la Comunitat Valenciana.

Fira Alacant intenta reforzar su papel como espacio de actividad económica más allá de los grandes salones de consumo o de público general. Apostar por una feria especializada en el sector público significa mirar hacia un nicho con capacidad de generar negocio, contactos y relaciones a medio plazo. Y, al mismo tiempo, sitúa a la provincia en el mapa de un segmento muy ligado a la inversión municipal, la obra urbana y la prestación de servicios esenciales.