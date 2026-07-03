Fallece un hombre con movilidad reducida en el incendio de una vivienda en Callosa d’En Sarrià

La intervención de los bomberos en la vivienda. Consorcio de Bomberos de la Provincia de Alicante.

El aviso se recibió a las 10:17 horas por un fuego originado en la segunda planta de un bloque de viviendas de cuatro alturas, situado en la calle San Isidro, número 10. A la llegada de los efectivos, las llamas eran visibles desde la vía pública. En el interior del inmueble se encontraba la víctima, que utilizaba silla de ruedas y fue localizada sin vida durante las labores de intervención.

Una vez confirmado que el resto de los residentes había logrado abandonar el edificio, los bomberos centraron sus esfuerzos en la extinción del incendio, que quedó controlado a las 10:54 horas. Tras sofocar las llamas, los equipos continúan trabajando en la ventilación mecánica del inmueble para eliminar el humo y los gases acumulados.

En el operativo han participado dos unidades de mando y jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP) y una autoescalera (AEA), con un equipo compuesto por un suboficial, un sargento, un cabo y ocho bomberos del parque de Benidorm.

Por el momento no se tiene constancia de personas heridas. La intervención sigue en curso mientras se completan las tareas de ventilación y revisión de la estructura afectada.