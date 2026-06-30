Mahou renueva su compromiso con Hogueras para seguir formando parte de la fiesta hasta su centenario

Mahou Cinco Estrellas y la Federació de les Fogueres de Sant Joan han renovado su acuerdo para seguir acompañando a Hogueras en el camino hacia el centenario de la fiesta, que se celebrará en 2028.

El acuerdo da continuidad a una relación construida durante las últimas cinco ediciones desde dentro de la propia celebración y abre una nueva etapa con la vista puesta en una fecha especialmente significativa para Alicante.

Desde su incorporación como patrocinador oficial en 2022, Mahou ha desarrollado una forma propia de estar presente en Hogueras, acercándose a la fiesta a través de iniciativas inspiradas en algunos de los elementos que mejor representan su identidad.

A lo largo de estos años, la marca ha consolidado el Racó Cinco Estrellas como uno de los espacios de referencia para vivir las mascletàs en Luceros y ha impulsado propuestas vinculadas a la gastronomía, la pólvora, la creatividad y las tradiciones alicantinas, desde una coca amb tonyina elaborada con Mahou hasta una mascletà creada con las cenizas de las Hogueras del año anterior.

A ello se suman las dos ediciones especiales lanzadas por la marca, concebidas como homenaje a algunos de los símbolos, códigos y formas de vivir más reconocibles de Hogueras.

Durante esta edición de 2026, Mahou ha vuelto a impulsar experiencias cinco estrellas en torno a algunos de los momentos más emblemáticos de la fiesta, combinando propuestas vinculadas a la cultura cervecera con iniciativas creativas como la campaña “In Hogueras we say…”, desarrollada junto a SpainSays, y una Edición Especial inspirada en el lenguaje propio de la fiesta.

A este universo se han sumado también la apertura de una Souvenir Shop en la Explanada y una nueva edición del Racó Cinco Estrellas, por el que han pasado cerca de 3.000 personas a lo largo de las celebraciones.

Silvia Delgado, directora de Marketing Mercado en Mahou, ha señalado que “renovar este acuerdo supone seguir formando parte de una fiesta con la que Mahou mantiene un vínculo muy especial. Para la marca, estar en Hogueras es estar cerca de Alicante, de su gente y de una manera única de vivir la celebración. Por eso, seguir acompañando a la fiesta en el camino hacia su centenario es también una forma de reafirmar nuestro compromiso con la ciudad y de continuar impulsando experiencias cinco estrellas en torno a algunos de sus momentos más emblemáticos”.

Por su parte, David Olivares, presidente de la Federació, ha destacado que “la continuidad de esta colaboración permite seguir construyendo una relación basada en el compromiso compartido con Hogueras. Afrontar el camino hacia el centenario junto a Mahou supone seguir contando con un aliado que ha acompañado a la fiesta de forma activa durante los últimos años”.

Con esta renovación, Mahou reafirma su voluntad de seguir formando parte de Hogueras y de acompañar a la fiesta en el camino hacia una fecha tan simbólica para Alicante como la celebración de su centenario.

Un compromiso compartido para seguir celebrando aquello que hace única a la “millor festa del món” y a quienes la hacen posible año tras año.

Sobre Mahou

Mahou es una familia de cervezas nacida en la calle Amaniel de Madrid en 1890. Es el resultado del trabajo de pioneros y maestros cerveceros que, desde hace más de 130 años, buscan compartir sabores y nuevas experiencias.

Mahou desarrolla la cultura cervecera basándose en rigurosos procesos de calidad y en los mejores ingredientes para dar a sus productos un sabor inconfundible.

La experiencia, la pasión y la calidad han impulsado a Mahou a seguir creciendo e innovando, para ofrecer al consumidor un amplio portafolio de marcas como Clásica, Cinco Estrellas, Sin, Maestra, Barrica, Casimiro Mahou, Sin Gluten, Radler…

Desde 2018, Mahou es la gama cervecera española más premiada del mundo, todo un reconocimiento internacional a su excelencia y maestría cervecera, así como a su sabor excepcional.

Sobre Mahou San Miguel

Somos una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales.

Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tenemos más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continúa con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificamos nuestro negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Nuestro portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser.

También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras.

Además, seguimos diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a nuestra máxima de crecer haciendo crecer, promovemos el valor de disfrutar de una vida compartida y canalizamos nuestra acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.