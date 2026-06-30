El debate LGTBI en Alicante estalla por los pactos con Vox: "No permitiremos ni un paso atrás en nuestros derechos"

El debate organizado por EL ESPAÑOL de Alicante ha reunido a tres voces clave del colectivo LGTBI en la política provincial para analizar la situación actual de sus derechos. En un encuentro marcado por la tensión entre la gestión municipal y los pactos autonómicos, los representantes han dejado claro que la diversidad ya no es una cuestión de siglas, sino de supervivencia democrática.

Pau Pinar, alcalde de l'Orxa y referente del PP como el único alcalde abiertamente fuera del armario en la provincia, describe su situación actual como "un sueño hecho realidad". "Yo he vivido desde siempre en el pueblo y hemos tenido nuestras trabas a la hora de expresarnos", confiesa Pinar, quien celebra con orgullo la quinta edición del orgullo rural en su municipio.

Para el alcalde popular, el apoyo de sus vecinos es rotundo: "La gente me ha elegido como su alcalde, tenemos allí una amalgama de derechas e izquierdas que están gobernando bajo las siglas del PP, pero somos completamente libres". Pinar marca distancias con la extrema derecha en este encuentro celebrado en el restaurante Marimar y asegura que "el PP es un partido liberal y no tiene nada que ver con las políticas de Vox".

Pilar Luengo, teniente de alcalde en Tibi por el PSPV-PSOE, puso el foco en la invisibilidad de las mujeres en el colectivo. "Las mujeres tenemos un doble reto en cualquier situación", afirma. Y señala que la visibilidad es fundamental para generar "referentes cada vez más importantes dentro de la política y del mundo rural".

Luengo fue muy crítica con la coherencia del Partido Popular respecto a sus socios de gobierno. "Obras son amores y no buenas razones", sentenció, recordando la abstención del PP en la penalización de las terapias de reconversión y los cambios en la Ley Trans valenciana. Según la concejala socialista, "los derechos nos han costado muchísimo conseguirlos como para ahora permitir que el PP, de la mano de Vox, quiera retroceder y nos quieran volver a meter en el armario".

Rafa Mas, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, coincide en la peligrosidad de los pactos con la ultraderecha. "En el momento que tienes que hacer un pacto con la ultraderecha, no vas a poder defender la diversidad, esa es la línea roja que no hay que sobrepasar, la de los derechos humanos".

Mas alerta sobre la diferencia entre la imagen pública y la gestión real: "El PP es como la manzana de un supermercado: brilla mucho por fuera, pero luego rascas y no sabe a nada". El portavoz denunció que, mientras l'Orxa destina 6.000 euros para el Orgullo con solo 600 habitantes, Alicante, con casi 400.000 personas, apenas dedica 1.000 euros.

El debate también aborda los recortes en servicios públicos. Luengo denunció un "recorte del 55% de presupuesto para el proyecto Orienta" y la erradicación de la palabra LGTBI de los presupuestos de 2026. Rafa Mas añadió que el Consell ha "borrado todas las referencias LGTBI en el presupuesto" y eliminado la comisión específica en Les Corts.

Ante estas acusaciones, Pau Pinar se mantuvo firme en su compromiso personal y local. "Yo lucharé desde abajo. A mí esa política la voy a rebatir siempre que esté en contra de los derechos del ser humano", aseguró el alcalde, rechazando la disciplina de partido que califica de "sectaria" en ocasiones.

El encuentro concluye con un mensaje de advertencia y unidad ante el próximo ciclo electoral de 2027. Rafa Mas cierra el debate ofreciéndose como apoyo al alcalde de l'Orxa ante posibles presiones de su propio partido: "Yo seré tu aliado siempre para que defiendas los derechos como lo has estado haciendo ahora", subrayando que la integridad debe estar por encima de las siglas.