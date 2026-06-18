Maror Festival desvela los horarios de la tercera edición que reunirá a más de 8.000 asistentes en La Vila Joiosa

Con la cuenta atrás ya en marcha para el inicio del verano, Maror Festival ha desvelado los horarios oficiales de las actuaciones de su edición de 2026, que se celebrará los próximos 26 y 27 de junio en la Playa de la Antoneta de La Vila Joiosa, con artistas de la talla de La Fúmiga, M-Clan, Carlos Ares o Sanguijuelas del Guadiana, entre otros.

El festival afronta su recta final con los abonos VIP agotados para ambas jornadas y un elevado ritmo de venta de entradas para una edición que volverá a convertir el litoral vilero en uno de los grandes puntos de encuentro musicales y culturales del Mediterráneo.

El recinto abrirá sus puertas tanto el viernes como el sábado a las 18:30 horas, permitiendo al público disfrutar desde primera hora de la tarde de la música, la gastronomía, el market artesanal y uno de los espacios más privilegiados de la Costa Blanca.

La jornada del viernes concluirá a la 1:30 horas con la actuación de Romàntic Dimoni, mientras que el cierre definitivo del festival llegará el sábado a las 2:30 horas con la sesión de DJ Las Hienas.

La organización prevé una asistencia de 4.000 personas por día y destaca especialmente el alcance turístico que está teniendo el evento.

Más del 75% de los compradores proceden de fuera de La Vila Joiosa, una cifra que vuelve a poner de manifiesto el impacto que genera el festival en la economía local, la hostelería, el comercio y la promoción turística del municipio.

El pistoletazo de salida

Uno de los elementos diferenciales de Maror Festival es su ubicación. Situado a pie de la Playa de la Antoneta, el público puede disfrutar de los conciertos con el Mediterráneo como telón de fondo, pasear junto al mar, contemplar el atardecer y vivir una experiencia que combina música, gastronomía y ocio en un entorno privilegiado.

El festival ha apostado desde sus inicios por un formato cómodo, cercano y accesible para todos los asistentes.

La distribución del recinto permite disfrutar de los conciertos, cenar, descubrir nuevos espacios y moverse con facilidad entre las diferentes zonas, convirtiendo la experiencia en algo mucho más amplio que una sucesión de actuaciones musicales.

Además, esta edición ampliará significativamente su oferta complementaria. El market gastronómico crece respecto a años anteriores, incorporando más puestos y una oferta culinaria más variada para responder al incremento de asistentes previsto.

También se amplía el mercado de artesanía, que contará con 20 puestos distribuidos junto a la línea de costa, ofreciendo una propuesta que permitirá disfrutar del entorno mediterráneo durante toda la tarde y la noche.

Emoción, nostalgia y diversidad

Maror Festival 2026 estará marcado por algunos de los momentos más especiales de la temporada musical. Uno de ellos será la despedida de La Fúmiga, que llegará a La Vila Joiosa dentro de "L'Últim Abraç", la gira con la que el grupo valenciano pondrá fin a una trayectoria que ha marcado a toda una generación.

La emoción vendrá acompañada también por el esperado regreso de M-Clan a los escenarios en el marco de la celebración de su 30 aniversario, un reencuentro especialmente esperado por los seguidores del rock nacional.

Junto a ellos, el cartel reúne propuestas de estilos muy diversos y artistas capaces de conectar con públicos de diferentes generaciones.

Esa convivencia entre asistentes jóvenes y espectadores de mayor edad se ha convertido en una de las señas de identidad del festival, que apuesta por una programación abierta, plural y capaz de reunir a miles de personas con gustos musicales distintos en un mismo espacio.

La música en valenciano seguirá ocupando un lugar destacado dentro de la programación. La Fúmiga, El Diluvi, Cactus, Esther o Romàntic Dimoni forman parte de una edición que reafirma el compromiso del festival con la promoción de la cultura y la música valencianas, consolidando un proyecto que apuesta por el talento de proximidad sin renunciar a artistas de alcance nacional.

Nuevos talentos

Maror Festival volverá a reservar un espacio para los artistas emergentes a través de la segunda edición de La Vila Talent Fest. Cerca de una treintena de candidaturas se han presentado a la convocatoria de este año, confirmando el crecimiento de una iniciativa que busca impulsar nuevas propuestas musicales.

La artista RÖ ha resultado ganadora de La Vila Talent Fest 2026 y formará parte de la programación oficial del festival, compartiendo escenario con algunos de los nombres más destacados del cartel.

Además de los conciertos y las sesiones de DJ, la organización prepara diferentes performances y acciones sorpresa que se irán descubriendo durante el fin de semana y que contribuirán a reforzar el carácter experiencial de una cita que aspira a ofrecer mucho más que música en directo.

Un festival seguro y respetuoso

Maror Festival continuará reforzando su compromiso con la creación de espacios seguros, inclusivos y respetuosos para todas las personas asistentes. Durante las dos jornadas del evento habrá un Punto Violeta destinado a la sensibilización, prevención y atención ante posibles situaciones de violencia sexual.

Además, el festival se ha adherido al Protocolo de Actuación contra las Violencias Sexuales en Espacios de Ocio de la Comunitat Valenciana, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de La Vila Joiosa.

Esta iniciativa forma parte del trabajo que la organización desarrolla para garantizar que Maror Festival siga siendo un espacio libre, seguro y respetuoso donde todas las personas puedan disfrutar de la música y la cultura con total tranquilidad.

Con los horarios ya publicados, los abonos VIP agotados y la previsión de reunir a más de 8.000 asistentes durante las dos jornadas, Maror Festival afronta la recta final antes de abrir sus puertas con la expectativa de celebrar la edición más multitudinaria, diversa y especial de su historia.

Las últimas entradas por día y abonos de dos días para Maror Festival 2026 se encuentran disponibles a través de la web oficial del festival: marorfest.com.