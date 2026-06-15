Aguas de Alicante invertirá más de 30 millones hasta 2031 en renovación de instalaciones para garantizar el futuro hídrico

El Consejo de Administración de Aguas de Alicante ha revisado este lunes la hoja de ruta de la compañía para los próximos años, con especial atención a las inversiones destinadas a reforzar y modernizar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad.

Durante la sesión ordinaria también se ha realizado un seguimiento de las principales actuaciones en materia de eficiencia hídrica, innovación tecnológica y aprovechamiento de fondos europeos.

Entre los asuntos abordados destaca el incremento de los recursos destinados a la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento. Los presupuestos para 2026 y ejercicios posteriores contemplan una dotación anual de 4 millones de euros para la red de alcantarillado y de 2,5 millones para la red de agua potable, una planificación que permite anticiparse al envejecimiento de las infraestructuras y minimizar el riesgo de averías y afecciones al servicio.

El órgano de gobierno también ha analizado el estado de ejecución de las obras actualmente en marcha, las actuaciones previstas a corto plazo y la programación de proyectos para los próximos cinco años, con el objetivo de garantizar la mejora continua de las redes y la adaptación de las infraestructuras a las necesidades futuras de la ciudad

Finalmente, se ha constatado el excelente grado de avance del Plan Especial de Inversiones, que ya ha alcanzado un presupuesto ejecutado de 42,8 millones de euros sobre el total inicial de 54,8 millones (con más de 11,9 millones pendientes para finalizar grandes obras), reafirmando el blindaje y la resiliencia de las infraestructuras hídricas de Alicante frente a los retos del futuro.

En el capítulo de ejecución de infraestructuras que comenzarán a muy corto plazo (actualmente en fase de licitación para su inicio previsto en verano), el Consejo ha destacado dos proyectos fundamentales: por un lado, el nuevo depósito en la EDAR Monte Orgegia: con un presupuesto de 1.757.254,94 euros y un plazo de ejecución de 9 meses, esta obra supondrá un incremento sustancial de la capacidad de almacenamiento de agua regenerada (2.500 m³) en cabecera de planta.

Esta mejora optimizará el proceso de distribución hacia el centro de la ciudad y la Playa de San Juan, además de incluir una profunda renovación de los equipos electromecánicos y del sistema de desinfección mediante tecnología ultravioleta e hipoclorito.

Por otro lado, la renovación en la calle Reyes Católicos: entre el tramo de Óscar Esplá y la calle Portugal, se procederá a la renovación del antiguo colector ovoide de saneamiento, que presenta riesgo de hundimiento por su mal estado estructural, sustituyéndolo por conducciones modernas.

Esta intervención cuenta con un presupuesto de 682.560,38 euros, un plazo de ejecución de 20 semanas y se aprovechará para renovar también la red colindante de abastecimiento de fibrocemento.

Gran incremento del agua

El informe del Director General ha prestado especial atención al apartado de "Superficie y agua regenerada riegos municipales", que demuestra que la ciudad de Alicante ha alcanzado una madurez infraestructural donde la sostenibilidad es ya la norma.

Actualmente, Alicante cuenta con 4,66 millones de metros cuadrados de superficie verde conectada a la red de agua regenerada, lo que representa una tasa de cobertura del 83% sobre el total de parques y jardines.

Los últimos registros consolidados confirman una transferencia de volumen sostenida hacia el agua regenerada, experimentando sólo en el último año un incremento del +3,2% (hasta los 902.378 m³) y logrando reducir, conjuntamente con otras eficiencias, en un -14,3% (706.520 m³) el uso de agua potable para estas mismas tareas.

El uso de agua potable se ha visto reducido en el último año en 168.000 m³, lo que supone un volumen equivalente a 67 piscinas olímpicas.

La compañía ha remarcado que, gracias a las grandes inversiones que Aguas de Alicante ejecuta continuamente para el desarrollo de nuevas infraestructuras, ha sido posible la consecución de este hito y lo será también la meta de alcanzar en los próximos meses un 87% de parques y jardines totalmente independientes del uso de agua potable para su riego.

Volúmenes almacenados

Dentro de la gestión de la eficiencia hídrica, el Consejo también ha examinado la evolución del volumen de agua almacenado en las grandes infraestructuras de prevención de inundaciones.

Específicamente, durante este año 2026, el Depósito Anti-DSU ha conseguido almacenar un total de 447.550 m³ (5.931.970 m³ desde su inicio), mientras que el Parque inundable La Marjal ha acumulado un volumen de 11.100 m³ (75.750 m³ desde su inicio), protegiendo a la ciudad frente a episodios de lluvias intensas y evitando el vertido de aguas no tratadas al mar.

Innovación con el PERTE

Para concluir, el balance ha destacado uno de los pilares del Plan Integral de Digitalización del Ciclo del Agua (PERTE): el desarrollo de los Gemelos Digitales de Alicante.

Con un presupuesto de 400.672 euros, el proyecto consiste en la creación de réplicas virtuales dinámicas con modelos matemáticos avanzados que simulan el comportamiento de las redes físicas en tiempo real.

Esta herramienta de integración total (GIS, SCADA, telelectura) permite gestionar eficientemente más de 1.200 km de abastecimiento, evaluar la capacidad hidráulica de más de 830 km de saneamiento y optimizar los cerca de 53 km de la red de agua regenerada.