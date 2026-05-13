Carlos Baño se acoge al silencio en la comisión de los bonos comercio y aviva el choque político

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, se ha negado este miércoles a responder a las preguntas formuladas por los grupos de izquierda acerca del supuesto fraude en la gestión de los bonos comercio correspondientes a 2022 y 2023, alegando que el caso se encuentra en manos de la justicia.

Según informa efe, los hechos se han producido durante la segunda sesión de la comisión de investigación impulsada en la Diputación de Alicante, a la que Baño ha acudido voluntariamente.

Este procedimiento está vinculado a un caso que derivó en su detención durante varias horas y en el que figura como único investigado por la gestión de unas ayudas destinadas a reactivar el comercio local tras el impacto de la pandemia de la Covid-19 y la guerra en Ucrania, concedidas durante la presidencia de Carlos Mazón.

Tras la sesión, Baño ha explicado que decidió no contestar a la oposición siguiendo el consejo de su abogado y del representante legal de Facpyme, entidad vinculada a la empresa Nexo Retail, encargada de tramitar los bonos.

Según ha señalado, su intervención en la comisión se limitó a la lectura de un escrito en el que defendía que dicha empresa era contratada por los ayuntamientos, y no por la Diputación, para gestionar estas ayudas.

En este sentido, ha insistido en que se trataba de un modelo de colaboración público-privada en el que los fondos de la Diputación eran transferidos a los consistorios, quienes posteriormente contrataban los servicios. Asimismo, ha asegurado ante los medios que no se ha cometido ningún delito y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando por la provincia de manera altruista durante los próximos años.

Críticas del PSPV

La negativa de Baño a responder provocó que el grupo socialista (PSPV-PSOE) abandonara la comisión apenas veinte minutos después de su inicio, calificando la sesión como una “pantomima”. Esta actitud ha sido criticada por el Partido Popular, que considera que demuestra una falta de interés por esclarecer los hechos.

El portavoz socialista, Raúl Ruiz, ha censurado la actitud de Baño y ha instado al PP a replantear el rumbo de la comisión, advirtiendo que perderá su utilidad si no se responden las preguntas de la oposición. Ruiz ha afirmado que disponían de numerosas cuestiones preparadas y ha sugerido la existencia de acuerdos previos entre Baño y Carlos Mazón sobre la concesión y gestión de estas ayudas, lo que, según su versión, derivó en una estructura jurídica que beneficiaba a empresas cercanas al expresidente.

Por ello, los socialistas han reiterado su petición de que Mazón comparezca para aclarar un entramado que, según sostienen, favoreció a Nexo Retail, empresa vinculada a Facpyme y presidida por el propio Baño, ante las múltiples dudas que, aseguran, siguen sin resolverse.

Posición de Compromís

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha considerado insuficientes las explicaciones ofrecidas por Baño, señalando que no despejan las posibles irregularidades. Ha lamentado no haber podido formular preguntas sobre los beneficios obtenidos por Facpyme ni haber recibido justificación sobre las subvenciones, algo que atribuye a la actitud del PP, al que acusa de evitar esclarecer lo sucedido.

No obstante, Perles ha decidido permanecer en la comisión, a diferencia de los socialistas, con el objetivo de escuchar las intervenciones del resto de participantes.

Respuesta del PP

Por su parte, la diputada popular Ana Serna ha recordado que la comisión se celebra a puerta cerrada conforme al reglamento de la Diputación y ha lamentado su corta duración debido a la salida del PSPV-PSOE, a quienes acusa de no querer aclarar los hechos.

Serna ha defendido que Baño compareció voluntariamente y ha justificado su negativa a responder preguntas aludiendo a su derecho constitucional, comparándolo con el comportamiento de Begoña Gómez en otros procesos judiciales, sin que entonces, según ha indicado, el PSOE mostrara críticas.

Finalmente, ha señalado que Baño explicó el funcionamiento de unas ayudas diseñadas para impulsar la economía en un contexto complicado, destacando que los fondos se transferían a los ayuntamientos, que eran los responsables de decidir cómo gestionar los bonos desde su autonomía local.