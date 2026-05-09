La Generalitat publica la oferta de más de 38.000 m2 de suelo industrial en Xixona para atraer inversiones

La Generalitat Valenciana ha lanzado una nueva oferta de 38.493,98 metros cuadrados de suelo industrial en el parque empresarial L'Espartal III de Xixona (Alicante) para "atraer inversiones, favorecer la implantación de nuevos proyectos y reforzar al tejido productivo de la provincia de Alicante".

Ivace+i ha publicado el concurso con el pliego de comercialización que permitirá a las empresas acceder a un total de 21 parcelas de suelo industrial disponible a través de las modalidades de compraventa y derecho de superficie, según ha informado el Gobierno valenciano en un comunicado.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que esta acción forma parte de la estrategia de la Generalitat "para poner a disposición de las empresas espacios industriales de calidad, competitivos, modernos y bien conectados".

En este sentido, ha recordado que la nueva oferta en Xixona se suma a la impulsada recientemente en Alcalà de Xivert, "donde hemos puesto en el mercado más de 108.000 metros cuadrados de suelo industrial, reforzando así la apuesta del Consell por ampliar la superficie de espacios empresariales en las diferentes provincias de la Comunitat Valenciana".

Cano ha subrayado que "la disponibilidad de suelo industrial es clave para atraer inversiones, generar empleo y consolidar proyectos empresariales en nuestro territorio".

"Desde el Consell estamos trabajando para que la Comunitat Valenciana sea un destino atractivo para nuevas empresas y para que aquellas que ya operan aquí puedan crecer y ampliar su actividad con todas las garantías", ha señalado.

La titular de Industria ha subrayado además que "contar con infraestructuras industriales modernas y preparadas es fundamental para impulsar la actividad económica y reforzar la competitividad de nuestras comarcas".

El parque empresarial L'Espartal III se encuentra ubicado en un entorno con una sólida tradición industrial y agroalimentaria, especialmente vinculada al sector del turrón y los dulces, uno de los motores económicos de Xixona.

Ofrece importantes ventajas competitivas gracias a la experiencia y especialización de las industrias ya implantadas en la zona, favoreciendo sinergias y oportunidades de colaboración para nuevas compañías.

En él se encuentra la sede del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante, un elemento que refuerza el posicionamiento del municipio como "referente de calidad y excelencia dentro del sector agroalimentario".

Por ello, la consellera ha remarcado que "Xixona reúne condiciones muy atractivas para la implantación de nuevos proyectos empresariales, tanto por su tradición industrial como por el conocimiento especializado y el ecosistema productivo existente".

Cuenta con una superficie de 105.741,45 metros cuadrados y 76 parcelas. Actualmente se encuentra comercializado al 63% con una inversión prevista de cerca de 19 millones de euros por parte de 15 empresas adjudicatarias.

Criterios de adjudicación

Las solicitudes presentadas para la adquisición de suelo industrial en L'Espartal III serán objeto de valoración en concurrencia competitiva y la forma de adjudicación será mediante el concurso publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Entre los criterios para evaluarlas se valorará el número de nuevos puestos de trabajo, el mantenimiento de empleo, la integración de personal trabajador con diversidad funcional u otro que contemple la legislación en materia de protección social, así como la creación de empleo de empresas de economía solidaria, comercio justo, cooperativas y asociaciones de carácter social.

También se tendrá en cuenta que la empresa deba desplazarse del núcleo de población del municipio, la inversión del proyecto industrial y en I+D+i y la prestación de servicios complementarios que favorezcan al resto de empresas instaladas en el parque empresarial.

El calendario para la presentación de las solicitudes se inicia el 9 de mayo de 2026 y finalizará el 31 de marzo de 2027. Consta de un total de cinco plazos.

El primero de ellos abarca hasta el 17 de julio de 2026. El segundo del 20 de julio hasta el 18 de septiembre de 2026. El tercer plazo incluye del 21 de septiembre hasta el 27 de noviembre de 2026. El cuarto plazo abarca del 30 de noviembre de 2026 hasta el 29 de enero de 2027 y el quinto y último plazo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2027.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud en el registro general del Ivace (Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2, Calle de la Democràcia, 77) o en el Ayuntamiento de Xixona. Asimismo, se podrá presentar en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.