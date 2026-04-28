Este es el pueblo donde puedes ver la huella del meteorito que extinguió a los dinosaurios: solo hay 3 en España

Cerca de la localidad de Agost se esconde una huella geológica que conecta directamente a la provincia de Alicante con uno de los episodios más trascendentales de la historia del planeta: la extinción de los dinosaurios tras el impacto de un meteorito hace 66 millones de años.

Este enclave, poco conocido para el gran público pero de enorme valor científico, alberga un afloramiento estratigráfico de relevancia internacional.

En él puede observarse una secuencia de margas y arcillas donde quedó registrado el tránsito entre los periodos Cretácico y Paleógeno, el momento exacto en el que cambió la vida en la Tierra.

Ese punto de inflexión, conocido científicamente como Límite K/Pg (antiguamente K/T, del alemán Kreide-Tertiär), se conoce coloquialmente como capa negra de Agost.

Se trata de una fina franja de apenas 10 centímetros de grosor, visible a simple vista, que concentra niveles anómalos de iridio, un elemento raro en la corteza terrestre pero abundante en meteoritos, junto a otros materiales de origen extraterrestre. A ello se suman microesferas minerales formadas por las altísimas temperaturas y presiones del impacto.

Ese impacto tuvo lugar en la actual península de Yucatán, donde se formó el cráter de Cráter de Chicxulub, considerado el desencadenante de una de las mayores extinciones masivas de la historia.

La teoría más aceptada sostiene que la colisión levantó una gigantesca nube de polvo que se extendió por toda la atmósfera terrestre. Esa “cortina” bloqueó la luz solar durante meses o incluso años, interrumpiendo la fotosíntesis y provocando el colapso de las cadenas alimentarias.

La capa negra de Agost es hoy uno de los afloramientos del límite K/Pg más estudiados del planeta. Su valor reside en su accesibilidad y la continuidad de los estratos, que permiten leer con claridad ese capítulo de la historia terrestre, algo poco habitual en geología.

En España, comparte protagonismo con Caravaca de la Cruz (Murcia) y Zumaia (Guipúzcoa), dos yacimientos también fundamentales para la investigación de este periodo.

El reconocimiento institucional llegó en 2020, cuando el enclave fue catalogado como Lugar de Especial Interés Geológico, siendo el primero de toda la Comunitat Valenciana en obtener esta distinción que protege un área que abarca más de 156 hectáreas dentro del término municipal de Agost.

De este modo, podrá haber, entre otras, medidas de contenido urbanístico y dirigidas a conservar y regenerar el afloramiento geológico, los paisajes armónicos generados por la interacción histórica entre el medio natural y la actividad humana, restaurar, proteger y conservar el patrimonio cultural.



Además, se podrá promover la gestión racional y el uso sostenible de los mencionados recursos ambientales y fomentar y ordenar el uso público del espacio protegido mediante el estudio, la enseñanza y el disfrute ordenado de los valores ambientales, paisajísticos y culturales.