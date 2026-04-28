Hallan el cadáver de Jesús Tavira, el empresario desaparecido que fue testigo en el crimen del 'caso Sala'

El cuerpo del empresario Jesús Tavira, testigo clave en el 'caso Sala', ha sido hallado esta tarde sepultado bajo hormigón en una casa particular de Bacarot. El propietario del desguace situado en los aledaños del lavadero de Novocar en Alicante, donde ocurrió el crimen de la matriarca de los Sala en 2016, fue testigo clave en juicio y se encontraba desaparecido desde el pasado 18 de marzo. Fuentes a las que ha tenido acceso este diario afirman que la casa podría estar habitada por un magrebí.

La desaparición de Tavira generó hace más de un mes una gran incertidumbre en Alicante, especialmente la popularidad que adquirió durante el juicio del 'caso Sala'. Se le perdió el rastro a primera hora de la mañana tras ser visto desayunando en un bar cercano a su domicilio, un hábito cotidiano que no presagiaba nada extraño.

Sin embargo, la preocupación escaló rápidamente cuando su familia denunció que no regresó a casa y que su teléfono móvil permanecía apagado, lo que activó de inmediato un dispositivo de búsqueda por parte de la Policía Nacional ante la posibilidad de una desaparición forzosa.

Dos días después, agentes de la Policía localizaron su vehículo particular completamente calcinado en una zona degradada del barrio de las Mil Viviendas, al norte de la ciudad. El hallazgo del coche quemado, sin rastro biológico evidente y en un lugar alejado de su ruta habitual, ha reforzado la hipótesis de una acción criminal planificada.

Desde entonces, los investigadores han mantenido un hermetismo absoluto sobre el caso, mientras analizan sus últimas comunicaciones y movimientos comerciales recientes para determinar si este suceso guarda alguna conexión con su pasado como testigo clave o si responde a conflictos de otra naturaleza.

Jesús Tavira fue una de las piezas fundamentales en el juicio contra Miguel López, el único acusado por el asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez. La relación entre ambos era estrecha debido a los negocios que compartían, ya que Tavira, dueño de un desguace, era cliente habitual del concesionario gestionado por López.

Esta proximidad quedó reflejada en la investigación policial, que contabilizó más de 200 llamadas entre ambos en los meses anteriores al crimen, incluyendo una comunicación realizada desde el teléfono del hijo de Tavira hacia el acusado apenas unas horas después de producirse el tiroteo.

Durante su declaración en la vista oral de 2019, el testimonio de Tavira resultó determinante para la estrategia de la defensa, que buscaba desviar el foco de la autoría familiar. El empresario aseguró haber visto a dos personas de origen magrebí con actitud sospechosa en las inmediaciones de Novocar la tarde del asesinato, una versión que alimentó la teoría de un posible asalto externo y que contribuyó a la posterior absolución de Miguel López. Esta participación lo situó en el centro del foco mediático, un interés que ha resurgido con fuerza tras su reciente y misteriosa desaparición.

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