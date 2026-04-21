Wilson y Claudia, los primeros en beneficiarse de la regularización masiva: "Huimos de muchas amenazas"

A las 16 de la tarde en el número 4 de la calle Ebanistería de Alicante, la tranquilidad reina mientras los primeros solicitantes de la regularización masiva llegan a la Oficina de Extranjería bajo cita previa.

No hay colas ni agobios, pues el proceso, abierto de forma presencial desde este 20 de abril hasta el 30 de junio, se ha repartido en distintas oficinas para agilizar el proceso, siendo estas las de Correos, Seguridad Social y Oficinas de Extranjería.

A las 16, hora oficial en la que se abre el plazo y llegan las primeras citas previas, en la sede de Extranjería apuntan a EL ESPAÑOL que "se esperan unas 40 citas por día", aproximadamente.

De momento, a nivel nacional, ya se han tramitado casi 20.000 citas previas, requisito imprescindible para ser atendido.

No es hasta las 17 horas que salen las primeras personas de la sede, siendo estas Wilson y Claudia, una pareja de colombianos.

Mientras salen con una sonrisa que ilumina incluso más que el sol de mediados de abril en Alicante, Wilson cuenta con entusiasmo su situación y sus sensaciones tras acudir a probablemente una de las citas más importantes de su vida.

"Llevamos dos años y medio en España y ya estábamos desesperados porque nos denegaron el asilo internacional", asegura.

Esta regularización significa, para él: "Al fin entrar en una nueva etapa y buscar trabajo lo más pronto posible".

"Ya hemos entregado toda la documentación que nos pedían y nos han dicho que ya nos llamarán", cuenta.

En cuanto al proceso, destaca la "buena gestión" y la facilidad de comprender todo el proceso.

"Solo tenemos la tarjeta roja (el documento que acredita la condición de solicitante de asilo o protección internacional) pero dura un año y ya tenemos ganas de tener la regularización oficial", concluye.

Por otro lado, Claudia, su esposa, resalta la "buena vida" de España y lo "bien" que se porta la gente aquí, mientras recuerda con amargura las circunstancias en las que su familia emigró a España.

"Huimos de Colombia porque recibíamos muchas amenazas y no podíamos estar más en nuestro país por miedo a que nos pasase algo malo", confiesa, sin dar más detalles de dichas amenazas.

"Salimos todos de un día para otro, somos mi esposo y yo y nuestros tres hijos y uno de ellos también tiene cita aquí el miércoles, gracias a Dios", añade.

Estafas

Si uno se mete en la página oficial del Gobierno en el que se detalla el proceso de regularización masiva, verá aparecer en cada pestaña una advertencia de que "este proceso es totalmente gratuito y nadie debe cobrarle por ello".

Un aviso que viene tras haber detectado múltiples estafas de personas que, bajo la premisa de "ayudar" a los solicitantes de la regularización, cobran a veces grandes cantidades de dinero a las familias, aunque se trate de un procedimiento gratuito.

"A nosotros nos estafaron con la solicitud de asilo y gracias a Dios 'solo' perdimos 60 euros", confiesa Claudia.

Sin embargo, no fueron víctimas en el proceso del trámite de la regularización. "Todo ha ido muy bien y más rápido de lo que esperábamos", concluye la pareja.