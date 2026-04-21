La Generalitat afea al Gobierno su denuncia a ley de costas valenciana: “Actúa contra quienes protegemos el litoral”

La batalla institucional por la ley valenciana de costas suma un nuevo capítulo tras su publicación este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El texto normativo, impulsado por el Consell para reforzar la protección del litoral y dar cobertura a núcleos tradicionales, entra así en vigor en pleno choque con el Gobierno central, que ya ha recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional.

En este contexto, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana (PP), ha elevado el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar), al que acusa de mantener una estrategia contradictoria. “No solo abandona nuestras costas, sino que además actúa contra las iniciativas para protegerlas”, ha afirmado, en declaraciones posteriores a la publicación oficial de la ley.

El responsable autonómico ha denunciado especialmente lo que considera una actuación desleal por parte del Gobierno de Sánchez durante los meses previos al recurso. Según ha explicado, el conflicto se gestó mientras ambas administraciones mantenían abiertas vías de diálogo para resolver discrepancias sobre la norma.

“El recurso evidencia una doble vía”, ha señalado, subrayando que “mientras se desarrollaban durante nueve meses negociaciones dentro de los cauces legales, de forma paralela se estaban preparando acciones legales y solicitando informes al Consejo de Estado”.

Estas declaraciones se alinean con la posición que la Generalitat ha venido defendiendo en las últimas semanas, en las que ha acusado al Ejecutivo central de romper el clima de negociación. La publicación en el DOGV refuerza ahora la vigencia de una ley que el Consell considera clave para afrontar la regresión del litoral y dar seguridad jurídica a viviendas tradicionales situadas en zonas especialmente vulnerables.

Uno de los principales argumentos del recurso del Gobierno es que la norma valenciana tendría un carácter singular, orientado específicamente a proteger enclaves concretos como las viviendas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura. Sin embargo, García Manzana ha rechazado de forma tajante esta interpretación. “No se trata de una ley singular dirigida exclusivamente a proteger las viviendas de la playa de Babilonia”, ha asegurado, recordando que ya existen solicitudes de otros municipios interesados en acogerse a este marco normativo.

Desde la Generalitat insisten en que la ley tiene un alcance general y pretende ofrecer soluciones a distintos puntos del litoral valenciano afectados por la erosión y la presión urbanística, en un contexto marcado por el avance del mar y las limitaciones de la legislación estatal vigente.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana. Pablo Miranzo

El segundo eje del recurso del Ejecutivo central se centra en una supuesta invasión de competencias estatales en materia de costas. Una tesis que también ha sido rebatida por el director general. García Manzana ha defendido que la norma autonómica respeta plenamente el marco legal vigente y no limita las atribuciones del Estado. “El texto garantiza su aplicación conforme a la legislación vigente, incluida la estatal”, ha recalcado.

En este sentido, el Consell sostiene que la ley no pretende sustituir la normativa estatal, sino complementarla y adaptarla a la realidad específica del litoral valenciano, uno de los más afectados por los efectos del cambio climático y la regresión costera.

La entrada en vigor de la norma se produce, además, en un momento de máxima tensión política y jurídica, con el recurso ya admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y la consiguiente suspensión cautelar de varios de sus preceptos. Pese a ello, desde la Generalitat se muestran convencidos de la solidez jurídica del texto.

García Manzana ha sido claro al respecto: la ley de costas valenciana “no presenta ninguna quiebra constitucional” y responde a un objetivo claro: “proteger el litoral con criterios de seguridad jurídica y sostenibilidad”. Con este mensaje, el Consell busca reforzar su posición ante un proceso judicial que será clave para definir el futuro de la gestión costera en la Comunitat Valenciana.