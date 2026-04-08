Ya es oficial: Hacienda bloquea estas deducciones en la declaración de la Renta en Comunitat Valenciana

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (i), y el ministro de Hacienda, Arcadi España (d). A. Pérez Meca Europa Press

Ahora mismo, el contribuyente de la Comunitat Valenciana no puede aplicar las deducciones valencianas por gastos de salud en Renta WEB porque el Ministerio de Hacienda todavía no ha actualizado el programa con los últimos cambios aprobados por la Generalitat para el ejercicio 2025. El gasto en gafas graduadas, por ejemplo, del 30% de la factura hasta 100 euros de límite.

Al intentar marcar las deducciones autonómicas de la Comunitat Valenciana por gastos sanitarios, deportivos o de música, el contribuyente se encuentra con un aviso: “Casilla/s inhabilitada/s temporalmente por la tramitación de modificaciones en la normativa de la Comunidad Autónoma”.

Este mensaje significa que esas casillas están bloqueadas de forma temporal mientras la Agencia Tributaria adapta el programa RENTA WEB a la nueva normativa autonómica. Pese a que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica hoy la norma que actualiza las deducciones autonómicas del IRPF en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2025.

La Generalitat ha aprobado para la Renta de 2025 una nueva deducción autonómica vinculada a la práctica y el fomento de la música, así como la ampliación de los umbrales de renta de las deducciones por gastos sanitarios y por actividades deportivas y saludables.

En la práctica, esto permitirá que más contribuyentes puedan deducirse gastos como tratamientos de salud bucodental, mental o visual, así como cuotas de gimnasios y otras actividades físicas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

Actualización del programa

Según admite la Conselleria de Hacienda, el programa estatal RENTA WEB no ha incorporado a tiempo estas novedades autonómicas al inicio de la campaña de la Renta 2025.

La Agencia Tributaria ha comunicado que está implementando las modificaciones y que las casillas estarán operativas “lo antes posible”, por lo que recomienda a quienes quieran aplicarse estas deducciones que esperen unos días antes de presentar la declaración.

Una vez actualizada la aplicación, las nuevas deducciones -como la de fomento de la música en la Comunitat Valenciana- se consignarán en la casilla genérica de “Otras deducciones autonómicas”.

En el caso de las deducciones ya existentes pero modificadas, como las de gastos sociosanitarios y deportivos, se mantendrán las casillas actuales, pero se recalcularán los límites de renta y los importes para ajustarlos a los nuevos tramos aprobados por la Generalitat.

Afecta a más comunidades

La Conselleria subraya que esta incidencia no es exclusiva de la Comunitat Valenciana y que la Agencia Tributaria ha informado de problemas similares en Castilla-La Mancha, donde también se han introducido nuevas deducciones autonómicas y se han modificado varias ya existentes.

En todos estos casos, el criterio de Hacienda es el mismo: mantener las casillas deshabilitadas mientras se adapta el modelo y pedir a los contribuyentes afectados que retrasen unos días la presentación de su declaración si quieren beneficiarse de las nuevas ventajas fiscales.