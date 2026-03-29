La Fiscalía pide 3 años de prisión al exalcalde de Agres (Alicante) acusado de cobrar su sueldo sin corresponderle

El alcalde de Agres (Alicante) entre 2011 y 2021, Josep Manel Francés, de Junts per Agres-Compromís, será juzgado este lunes por cobrar durante varios meses el sueldo al frente de la corporación municipal cuando ya no le correspondía.

La fiscalía pide 3 años de prisión y 12 más de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación y malversación de caudales.

El pleno municipal de agosto de 2019 acordó que el alcalde fuera retribuido durante un año (hasta julio de 2020), pero Francés siguió recibiendo el dinero hasta enero de 2021 sin que decidiera convocar un nuevo pleno para que los grupos municipales se pronunciaran sobre la suspensión o prórroga de dichas retribuciones a su favor.

Finalmente, en enero de 2021 Francés fue derrocado del cargo por una moción de censura firmada por el PP y el concejal no adscrito Rafael Sanjuan, ex del PSPV-PSOE.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio está previsto este lunes a partir de las 10:00 en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante.

Para el ministerio público, entre septiembre de 2020 y enero de 2021 el entonces alcalde de Junts per Agres-Compromís dictó resoluciones con las que autorizó el pago de sus retribuciones pese al reparo de la secretaria interventora, lo que habría supuesto un perjuicio económico total para las arcas municipales de 4.054 euros.