Vecinos piden al Ayuntamiento de Alicante que inicie el trámite para recuperar el acceso a la playa en el Cabo de las Huertas

Acceso a la playa en el Cabo de las Huertas en Alicante. EE

La Asociación de Vecinos 'Juntos Avanzamos' de la Playa de San Juan pide al Ayuntamiento de Alicante que inicie el trámite con la Dirección General de la Costa y el Mar (Costas) para recuperar el acceso a la playa en el Cabo de las Huertas.

Los vecinos contactaron con Costas con el objetivo de conocer la situación administrativa. Según informan en un comunicado, el organismo estatal les confirmó que el procedimiento para abordar la regeneración de este espacio debe iniciarse formalmente por parte del Ayuntamiento de Alicante, como administración competente para solicitar la actuación.

En la actualidad, los residentes de esta zona denuncian la falta de acceso al arenal. Los temporales han erosionado el terreno y han transformado lo que antes eran senderos naturales en un desnivel abrupto que impide físicamente que los vecinos puedan bajar a la playa de forma segura.

La asociación reivindica "una solución técnica que devuelva la normalidad a la costa", ya que afecta a un gran número de familias y personas con movilidad reducida que residen en el entorno del Cabo de las Huertas y que ahora mismo se encuentran con "una barrera infranqueable" para llegar al mar.

Por esta razón, los vecinos piden al Ayuntamiento de Alicante que dé el primer paso y se ponga en contacto con ellos.

"No se trata de buscar responsables, sino de que el consistorio inicie el trámite administrativo para ver cómo se puede actuar en esa zona y que los vecinos vuelvan a tener el acceso al arenal que han perdido por la formación de ese acantilado", explican desde la directiva de Juntos Avanzamos.