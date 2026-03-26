Fin del secreto del sumario por la gestión de Carlos Baño en Facpyme: cifran en 100.000 euros el posible fraude

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado levantar el secreto de las actuaciones judiciales abiertas por presuntas irregularidades en la gestión del Bono Comercio impulsado por la Diputación de Alicante y gestionado por Facpyme que preside Carlos Baño. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha precisado que el auto se notificó este jueves para permitir el acceso a las partes personadas en el procedimiento que ha cifrado en un supuesto fraude de 100.000 euros.

La causa se investiga por un posible delito de estafa y fraude en subvenciones. El único investigado es el presidente de la Federación del Pequeño y Mediano Comercio de la Provincia de Alicante (Facpyme), Carlos Baño. Además es presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, entidad desligada de este caso y cuyas elecciones están a punto de realizarse.

El dirigente del comercio alicantino fue detenido el pasado 13 de marzo en el marco de una operación policial en la que también se registraron la sede de la federación y un trastero de su propiedad. Baño es administrador único de la empresa que creó Facpyme para gestionar estos bonos, Nexo Retail, como presidente de la federación. La creación de esta empresa y sus cuentas fueron avaladas por los miembros de la dirección de la asociación.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado febrero por la Fiscalía Anticorrupción, tras una comunicación previa de la Agencia Valenciana Antifraude. El juez abrió diligencias pocos días después para aclarar la gestión de las campañas del Bono Comercio desarrolladas en 2022 y 2023. Fuentes policiales cifran de forma provisional en algo más de 100.000 euros el volumen del posible desvío económico.

Tanto la Cámara de Comercio de Alicante como la Federación de Comercio y Pymes de la provincia (Facpyme) han expresado su respaldo a su presidente, Carlos Baño, . Ambas entidades han destacado su “plena confianza” en su labor profesional y en su compromiso con el tejido empresarial alicantino, subrayando su presunción de inocencia y defendiendo su trayectoria al frente de la promoción del comercio local. Y Baño anunció ayer su decisión de concurrir a la reelección en la Cámara.

Coincidiendo con la decisión judicial, la Diputación de Alicante ha celebrado este miércoles un pleno extraordinario en el que el equipo de gobierno provincial ha defendido la “transparencia absoluta” en la tramitación de las ayudas del Bono Comercio, que movilizaron más de 58 millones de euros entre 2022 y 2024.

La vicepresidenta primera y portavoz del gobierno provincial, Ana Serna, destacó que el procedimiento “ha sido impecable” y recordó que las subvenciones se concedieron directamente a los 141 municipios de la provincia en función de su población, con bases aprobadas por unanimidad de todos los grupos.

Serna subrayó que “fueron los propios ayuntamientos quienes eligieron libremente la fórmula de gestión”, insistiendo en que la Diputación “no subvencionaba los gastos derivados de esa gestión municipal”.

El pleno respaldó por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre el programa. Serna (PP) anunció además que su grupo ha registrado una moción para activar este órgano “lo antes posible” en el próximo pleno ordinario.