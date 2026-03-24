La Nucía inicia el soterramiento de dos líneas de alta tensión en Serreta para desbloquear su expansión urbana

Las obras para enterrar dos líneas de alta tensión en el Sector Serreta de La Nucía ya están en marcha esta semana, con una inversión de 871.559 euros y un plazo previsto de ejecución de cinco meses.

El propósito es eliminar progresivamente las tres líneas eléctricas que hoy limitan el desarrollo urbanístico de Serreta y condicionan la construcción de viales, rotondas y la ampliación de la Ciutat Esportiva de La Nucía.

En esta primera fase se actuará sobre dos de las tres líneas que cruzan el sector.

En la visita al inicio de los trabajos han participado el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y el concejal de Urbanismo, Sergio Villalba, junto a Enrique Camarena, jefe de obra de BECSA en La Nucía, David Poves, jefe de producción de la misma empresa, y el arquitecto municipal, Manuel Cortés.

Cano ha subrayado el carácter estratégico de esta intervención, en la que —según ha recordado— el consistorio lleva trabajando desde hace años.

A su juicio, el soterramiento de estas dos primeras líneas permitirá “desbloquear” el crecimiento de Serreta, retirar progresivamente las torres de alta tensión y culminar las obras de viales, rotondas, la ampliación de la Ciutat Esportiva y el desarrollo completo del sector.

El alcalde ha avanzado además que el Ayuntamiento espera iniciar pronto el soterramiento de la tercera y última línea de alta tensión.

La actuación ha arrancado con la obra civil, que consiste en la ejecución de una doble zanja de 700 metros lineales por donde discurrirán las dos líneas de alta tensión soterradas.

Una vez terminada esta fase, será Iberdrola la encargada de desmontar las actuales infraestructuras aéreas y trasladar el cableado a las nuevas canalizaciones subterráneas.

Reconocimiento

A finales de enero, el Ayuntamiento de La Nucía recibió el distintivo Sello Calidad Deportiva por sus instalaciones y gran atención a deportistas y usuarios en Fitur 2026, siendo el primer consistorio de España en recibirlo.

El reconocimiento fue entregado por el Instituto para la Calidad Deportiva, Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas (IINS) y ADESP (Asociación del Deporte Español).

Se trata del primer ayuntamiento de España que recibe este Sello Calidad Deportiva. Este sello distingue a aquellas entidades que cumplen con los más altos estándares en ámbitos como gestión, seguridad, transparencia, innovación, sostenibilidad, igualdad, valores y experiencia de los usuarios.

Se trata del principal sistema de certificación de excelencia aplicado al ecosistema deportivo en España.