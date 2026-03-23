Más de 10 millones de euros para reforzar las infraestructuras en los municipios gestionados por Aguas de Alicante

Este lunes se ha celebrado el primer Consejo de Administración de Aguas Municipalizadas de Alicante (AMAEM) de 2026.

El primer Consejo de Administración de Aguas Municipalizadas de Alicante (AMAEM) de 2026 ha analizado los más de 10 millones de euros invertidos durante 2025 para garantizar las infraestructuras en el ciclo del agua de los municipios gestionados por la compañía y ha hecho hincapié en el avance en la gestión eficiente de los recursos hídricos y en innovación tecnológica, entre otros.

En el marco del Plan Estratégico de la empresa vigente hasta 2027 y dentro del compromiso con la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente y el bienestar de la ciudadanía como objetivos prioritarios, la compañía lleva años aplicando una estrategia basada en una "Gestión Eficiente de los Recursos".

Actualmente, en la ciudad de Alicante y en relación al estado de las obras que se encuentran en ejecución, el órgano de gobierno ha examinado el avance en los últimos meses de grandes proyectos que están en marcha.

Entre ellas, destacan actuaciones que suponen inversiones relevantes, o bien ejecuciones de menor importe que sin embargo suponen un impacto muy positivo para la gestión en la ciudad, tanto en el ámbito del agua potable y el saneamiento, como en el del agua regenerada.

Así, destacan los progresos de la "Renovación de las redes de alcantarillado y abastecimiento de varias calles de Carolinas"; la "Renovación por estado de conservación de la red de alcantarillado en la calle Conde Soto Ameno y Adyacentes"; la "Modificación y ampliación de la red de saneamiento en el Polígono del Espartal para monitorización de parámetros de aguas residuales industriales"; o la "Renovación de la red de alcantarillado, agua potable y regenerada en la calle Vázquez de Mella y adyacentes".

En cuanto a las obras previstas para el segundo semestre del año, dentro de la planificación y prevención que desarrolla Aguas de Alicante, se ha revisado entre otras la relativa a la "Renovación de la red de saneamiento en la calle Reyes Católicos de Alicante, tramo Óscar Espla hasta calle Portugal".

También en previsión se encuentran el Nuevo Depósito de Castalla, que cuenta con una inversión asignada de 1.332.372 euros, y el nuevo depósito de agua regenerada en la EDAR Monte Orgegia.

En un contexto de optimización del ciclo integral, se ha puesto en valor el éxito y la eficiencia de las infraestructuras destinadas a la prevención de inundaciones.

Destacan los datos del Depósito Anticontaminación (Anti-DSU) José Manuel Obrero en San Gabriel, que en 2025 sumó 164.900 m³ almacenados.

En su balance global, esta infraestructura ha alcanzado un volumen histórico acumulado de 5.649.320 m 3 desde su puesta en marcha en 2015, consolidando además su reciente ejercicio como el tercer año con mayor volumen de agua recogida en su historia.

De manera paralela, el pionero Parque La Marjal de Alicante, que acaba de celebrar su décimo aniversario, demostró su gran capacidad técnica al recoger 6.300 m³ de agua a lo largo de 2025 en tres episodios de lluvia.

Este volumen sitúa al pasado año como el tercer año con más agua captada por la infraestructura, elevando el total acumulado desde su inauguración en 2015 a 64.650 m³.

Tras su retención, esta lluvia es trasladada a las depuradoras para su reutilización en el baldeo de calles o el riego de zonas verdes de la ciudad. Innovación y apertura tecnológica El ámbito de la innovación, impulsado en gran parte por el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, ha ocupado un bloque central de la presentación.

Destaca el reciente lanzamiento del primer Portal de Datos Abiertos del Ciclo Integral del Agua, una plataforma pionera diseñada para compartir de forma sistematizada información sobre consumos, calidad del agua, pluviometría y depuración, maximizando el valor de los datos a través de la innovación abierta.

Asimismo, se han repasado los avances del Centro de Inteligencia del Agua, que funcionará en su triple vertiente como Hub de Operaciones, centro de investigación y espacio de innovación abierta y emprendimiento.

A nivel europeo, la empresa participa de forma destacada en el Proyecto HARMONI, una iniciativa de innovación circular en el nexo agua-energía con un presupuesto global de 7,9 millones de euros que busca recuperar amoniaco de las aguas residuales para utilizarlo como vector energético de cero carbono en la industria del cemento.

"Marcado carácter social. Alineado con su Plan Estratégico y la premisa de no dejar a nadie atrás;, Aguas de Alicante afianza su compromiso con la ciudadanía para el ejercicio actual con una dotación para su Fondo Social de 657.250 (agua y alcantarillado), lo que supone un incremento de incremento de 111.000 con respecto al ejercicio 2025", recuerdan desde Aguas de Alicante.

Además, en esta vertiente social y en sus relaciones con el cliente, destacan los incrementos en un +8,64% en la aplicación de la Tarifa Especial para Familias Numerosas. También, del acceso a la Oficina Virtual en un +5,71%, y de la factura digital en un 5,43%.