La Policía Nacional identifica a 65 personas y detiene a un individuo por drogas en un operativo en Alicante

El dispositivo ha tenido lugar en puntos conflictivos de la ciudad

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un operativo en la zona norte de Alicante que se ha saldado con un detenido por tráfico de drogas, 65 personas identificadas y varias actas por tenencia de estupefacientes y porte de armas, en el marco del Plan Seguridad Levante

Según un comunicado, el despliegue policial se ha concentrado en enclaves como Plaza Manila, Plaza Enrique Madrid y Plaza del Sol, considerados puntos sensibles en las últimas semanas.

En el dispositivo del sábado por la noche han participado agentes de la Comisaría de Distrito Norte, de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial y de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, tanto uniformados como de paisano.

El operativo se ha saldado con una persona detenida por un delito de tráfico de drogas. Además, los agentes han identificado a 65 personas durante los controles realizados en la zona.

Asimismo, se han levantado ocho actas por tenencia de sustancias estupefacientes y una más por porte de arma blanca. En paralelo, los agentes han inspeccionado dos locales, que han derivado en dos sanciones administrativas.

Objetivo: reforzar la seguridad

Estos controles se han desarrollado con el objetivo de prevenir y evitar delitos como los robos con violencia o las lesiones que se han registrado recientemente en la ciudad y que han generado preocupación entre los vecinos.

Desde la Policía Nacional insisten en que este tipo de operativos buscan reforzar la seguridad y aumentar la sensación de tranquilidad en las zonas más afectadas.

Varios episodios violentos

El refuerzo policial llega tras varios episodios recientes que han elevado la preocupación vecinal en distintos barrios de Alicante.

El pasado 11 de marzo, un hombre de 59 años falleció tras recibir un disparo mientras se encontraba en el balcón de su vivienda, en el barrio de Carolinas Altas.

Los hechos ocurrieron después de que se escucharan varias detonaciones en la calle y la investigación apunta a que la víctima podría haber sido alcanzada por una bala perdida, sin relación directa con el suceso.

Este suceso ha incrementado la sensación de inseguridad en la zona, donde colectivos vecinales alertan de un deterioro progresivo de la convivencia y recuerdan otros incidentes recientes, como una reyerta multitudinaria con armas blancas y spray de pimienta en el entorno del Bulevar del Pla en mayo de 2025.

A ello se suma otro caso ocurrido en las inmediaciones de la Plaza de Toros, donde dos menores de 16 y 17 años han sido detenidos por un atraco a dos jóvenes, en el que una de las víctimas resultó herida por arma blanca tras negarse a entregar su teléfono móvil.