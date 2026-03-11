Desmantelan un grupo criminal bielorruso especializado en robar coches en Alicante para venderlos internacionalmente

Uno de los vehículos recuperados durante la operación.

Cuatro ladrones bielorrusos que formaban un grupo criminal especializado en el robo de vehículos en la provincia de Alicante y venderlos internacionalmente han sido detenidos en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Los hombres arrestados, de entre 40 y 50 años y asentados en Benidorm y Llíria, habían creado un grupo criminal perfectamente estructurado que operaba con un alto grado de especialización técnica y logística para dar salida ilícita de numerosos vehículos hacia el extranjero.

Los investigados estaban especializados no solo en la sustracción de vehículos en las provincias de Alicante y Valencia, sino en completar todo el proceso necesario para su reintroducción en el mercado fuera de España.

Durante la operación se lograron recuperar ocho vehículos sustraídos y se intervinieron numerosas herramientas utilizadas para los robos en un trastero de Finestrat.

La investigación se inició el pasado mes de octubre tras la localización de un turismo con placas falsificadas en el municipio de El Campello.

Modus operandi

El grupo seleccionaba previamente los vehículos y colocaba dispositivos de geolocalización para controlar sus movimientos.

Posteriormente, empleaban inhibidores de frecuencia para neutralizar los sistemas de seguridad y utilizaban técnicas avanzadas de apertura electrónica de última generación para acceder a los turismos.

Una vez sustraídos, los vehículos eran trasladados a zonas apartadas donde permanecían 'enfriándose' durante varias semanas para dificultar su detección.

El siguiente paso era el troquelado de nuevos números de bastidor, la colocación de etiquetas identificativas falsas y la obtención de documentación fraudulenta expedida en otros países europeos. Las modificaciones finales se realizaban en un chalet ubicado en Llíria.

Su último movimiento era sacar los vehículos del territorio nacional. Los miembros del grupo contactaban con conductores desplazados desde otros países, quienes transportaban los vehículos por carretera desde Alicante hasta Francia, donde eran comercializados como si fueran legales.

El pasado 9 de febrero, una vez acreditada la participación de los investigados, se llevaron a cabo un registro en Benidorm en un piso, otro en un trastero alquilado en Finestrat y un tercer registro en el chalet de Llíria.

Los cuatro detenidos contaban con antecedentes recientes por hechos similares y han sido imputados por delitos de robo con fuerza de vehículos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.