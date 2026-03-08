Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

Un motorista de 35 años ha perdido la vida este domingo en un trágico accidente ocurrido en la autovía A-70, a la altura de Alicante.

El hombre cayó de su motocicleta por motivos que todavía se investigan y fue posteriormente atropellado por varios vehículos que circulaban por la vía.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 06:58 horas, entre los puntos kilométricos 19 y 20 de la A-70, según ha precisado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Hasta el lugar se desplazó un equipo médico, que únicamente pudo confirmar el fallecimiento del conductor.

