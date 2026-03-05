Este es el colegio de Alicante más innovador: 55.000 metros cuadrados y educación bilingüe desde Infantil

En Alicante, la innovación educativa tiene nombre propio. En un campus de 55.000 metros cuadrados, el CEU Jesús María Alicante impulsa un modelo bilingüe desde Infantil y logra posicionarse como el segundo mejor colegio de España en la categoría de centros más innovadores

La educación de los hijos es una de las decisiones que más pesan en cualquier familia. No es solo una cuestión académica, sino también de valores, entorno y futuro.

Todos los padres comparten un objetivo: que sus hijos estudien en un buen colegio. Algunos priorizan la cercanía al domicilio. Otros optan por el centro en el que ellos mismos se formaron. Y hay quienes analizan rankings y clasificaciones en busca de los centros más destacados o innovadores.

En este último grupo encaja el CEU Jesús María Alicante, reconocido a nivel nacional por su modelo educativo. EL ESPAÑOL lo incluye en su listado de los 100 mejores colegios de España.

Dentro de esta clasificación, este diario distingue tres categorías: Sobresalientes, Innovadores e Internacionales. En la categoría de Innovadores, el segundo puesto lo ocupa el CEU Jesús María Alicante, único centro de la provincia que logra situarse en lo más alto de este apartado.

El colegio ofrece formación desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Su modelo combina exigencia académica con metodologías activas y una atención personalizada que busca acompañar al alumno en todas las etapas.

Cuenta con 1.242 estudiantes y un claustro formado por 90 docentes. La ratio y el seguimiento individual permiten adaptar el aprendizaje tanto a alumnos con dificultades como a aquellos con altas capacidades o necesidades educativas especiales.

Un campus de 55.000 metros

El centro se ubica en un entorno privilegiado, en una amplia parcela con zonas ajardinadas y espacios deportivos. Los 55.000 metros cuadrados no solo impresionan sobre el papel: permiten desarrollar actividades al aire libre y fomentar un estilo de vida activo.

La inclusión es otro de sus pilares. Dispone de un aula UECO (Unidad Específica de Centro Ordinario), destinada a alumnos que requieren apoyos concretos, siempre en coordinación con las familias y el profesorado.

Proyección internacional

El CEU Jesús María es un centro mixto y confesional católico. Ofrece enseñanza concertada en Infantil, Primaria y ESO, así como Bachillerato Nacional concertado y privado, además del Bachillerato Internacional.

Imparte los programas oficiales del Bachillerato Internacional y está reconocido como Cambridge English School, con un 98 % de aprobados en exámenes oficiales.

Además, participa en iniciativas europeas como Erasmus+ y desarrolla proyectos que acercan a los alumnos al entorno universitario y profesional.

Mirada al futuro

La apuesta por la innovación se concreta en programas propios como HORIZON, centrado en el ámbito STEAM. A través de talleres, encuentros con profesionales y retos científicos, el alumnado conecta el aprendizaje con la realidad.

Desde 3º de ESO se desarrolla también el programa MENTORING, orientado a acompañar la toma de decisiones académicas. En 1º de Bachillerato, el Inschool University Diploma en Innovación Social permite trabajar sobre desafíos reales del mundo universitario y profesional.

El resultado es un proyecto educativo que combina tradición y modernidad, exigencia y acompañamiento.