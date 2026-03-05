Cárcel para la red que traía a mujeres de la guerra de Ucrania a Alicante para estafar 4,7 millones en apuestas

Uno de los agentes contando el dinero en efectivo incautado en la operación Girasoles. Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado en Alicante y Valencia una de las organizaciones criminales más sofisticadas detectadas hasta la fecha en la Comunitat Valenciana. El entramado, de origen ucraniano, aprovechaba la vulnerabilidad extrema de mujeres que huían de zonas castigadas por la guerra para convertirlas en piezas clave de un fraude millonario en plataformas de apuestas en línea.

La operación, coordinada con Europol e Interpol, se ha saldado con 12 detenidos (8 de ellos en la provincia de Alicante) y el ingreso en prisión provisional de seis de los cabecillas. Se estima que el beneficio obtenido de forma ilícita asciende a 4.750.000 euros.

La forma de trabajar de este grupo criminal era tan perversa como eficiente. La red captaba a mujeres jóvenes en Ucrania, gestionaba su traslado a España y, una vez en los centros de acogida (Creade), les tramitaban la protección temporal.

Inmediatamente después, los sospechosos las acompañaban a bancos para convertirlas en lo que se conoce como mulas: abrían cuentas y tarjetas de las que la organización tomaba el control absoluto para gestionar sus finanzas.

Estas cuentas servían de pasarela para mover el dinero de una gigantesca granja de apuestas ilegales. Al menos 55 mujeres han sido identificadas como víctimas de este control férreo por parte del entramado.

La organización no dejaba nada al azar, según resaltan los investigadores. Utilizaban programas informáticos automatizados conocidos como bots para realizar miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas, lo que les aseguraba ganancias constantes con un riesgo mínimo.

Para operar en las plataformas sin levantar sospechas, usurpaban la identidad de más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades distintas. De hecho, la investigación ha permitido ya esclarecer 240 denuncias por robo de identidad en territorio nacional.

Lujo, criptomonedas e inmuebles

El dinero obtenido se blanqueaba mediante la compra de inmuebles de lujo destinados al alquiler turístico en varios países europeos. En los registros realizados en Alicante y Valencia, los agentes han intervenido:

200.000 euros en criptomonedas y 73.000 euros en efectivo.

4 vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles y 22 'bots'.

10 inmuebles bloqueados con un valor superior a los dos millones de euros.

De forma paralela, en Ucrania se realizaron ocho entradas y registros domiciliarios sobre nueve personas investigadas.