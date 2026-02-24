Antonia sube a la montaña con 82 años para encontrar a su hijo desaparecido en Castellón: "Es horrible saber que está ahí"

Imágenes de voluntarios buscando a Manuel y de Antonia con una biblia en los brazos durante el desarrollo de la batida de búsqueda del pasado sábado. À Punt

Manuel Navarro se perdió entre las montañas de Castellón hace ya más de 120 días. Cuatro meses de agonía que han dejado a su madre, Antonia, en una profunda soledad tras intentar sin éxito hallar el cuerpo de su hijo recorriendo su mismo camino a sus 82 años.

Su última esperanza estaba depositada en la batida de búsqueda organizada el pasado 21 de febrero por el programa de À Punt À Punt et busca, que reunió a más de 50 voluntarios que barrieron la sierra de Espadán mientras Antonia esperaba con una biblia en los brazos una noticia que nunca llegó.

La movilización fue una respuesta a los llamamientos públicos de Antonia para que alguien la ayudara a encontrar a su hijo en la montaña, adonde subió ella misma en varias ocasiones a pesar del riesgo fruto de la desesperación.

"Pedir ayuda es algo que me removió mucho, es horrible saber que está ahí tirado", señala a este diario la mujer.

"No tengo vida. Hago lo posible para, día a día, distraerme y salir adelante. Pero la gente no me apoya", lamenta Antonia ante la que considera una búsqueda tardía de su hijo por parte de las autoridades.

Antonia y Manuel vivían el uno para el otro en su pequeña casa de La Vall d'Uixó. La historia de Manuel está marcada por la tragedia desde que hace tres años y medio sufriera un accidente al caer por las escaleras de un tren y sufriera graves secuelas físicas y mentales.

"Él ha estado 25 años trabajando en la limpieza de un ayuntamiento en Guadalajara. Se cayó por las escaleras de un tren doble porque el maquinista pegó un frenazo y cayó rodando", relata.

El fuerte golpe hizo que tuviera que pasar por el quirófano en varias ocasiones para someterse a operaciones en la cadera que le impidieron volver a trabajar, por lo que se mudó desde Guadalajara a Castellón con su madre.

El desaparecido Manuel Navarro.

El accidente le sumió en una profunda depresión. "Era muy bueno conmigo y con todo el mundo. Era una persona especial. Le dijo a la psicóloga que iba a arreglar el mundo y le dijo a la psicóloga: '¿Cómo lo vas a arreglar?' Y decía: 'Hablándole, hablándole'", cuenta la madre del desaparecido.

Salir a la montaña

Para tratar de que saliera de su espiral depresiva, Antonia le apuntó "a una asociación que hay aquí para personas que no tienen amistades y que se sienten solas".

"Se lo llevaban al campo, pero pasó que, como él se entretenía haciendo fotos porque le gustaba mucho toda la naturaleza y las cosas antiguas, pues ya se vio solo porque no querían esperarlo", comenta entre sollozos la mujer.

"Entonces empezó a ir solo y esa fue su desgracia. Había un viaducto y la última vez que estuvimos juntos me dijo: 'Mañana me voy más lejos. Qué día más maravilloso he pasado en el campo; mañana me voy más lejos'", explica Antonia.

La búsqueda

La triangulación del teléfono sitúa la última señal de Manuel en un punto concreto de la sierra de Espadán, cerca del paraje conocido como la Nevera de Chóvar, aunque esto no significa que esté allí.

Este nuevo dato clave señaló un área que hasta el momento estaba inexplorada por los equipos de búsqueda.

Esta información llevó a À Punt et busca a organizar la primera batida de búsqueda realizada una televisión pública en España con el fin de ayudar a Antonia.

El dispositivo se desplegó la mañana del sábado desde la localidad de Alfondeguilla después de que los investigadores validaran la convocatoria al considerar que se daban las condiciones adecuadas de seguridad y eficacia.

La desaparición no presenta indicios delictivos, lo que permitió movilizar a voluntariado sin riesgo de interferir en ninguna investigación penal.

Tras horas de búsqueda por la montaña, la batida concluyó sin dar con el cuerpo, pero permitió avanzar en la localización de Manuel.

Juan Nieto, presentador del programa de À Punt, sostiene que están "muy contentos porque más de 50 personas acudieron y, aunque no hubo suerte, descartamos una gran zona de la sierra de Espadán para que los especialistas puedan avanzar en otras zonas".

"La Unidad Canina de la Guardia Civil seguirá buscando por la zona en las próximas semanas", asegura el periodista.

Para Antonia, pese a todo, fue una pequeña victoria al poder sentir "el calor humano de la gente que se volcó con ella. La mujer se fue contenta", asegura Nieto.