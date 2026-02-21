Ana Milán, sobre el fusilamiento de su abuelo en Villena: "Le dispararon, le echaron a una fosa y volvió vivo"

Ana Milán durante su entrevista en el programa El Faro de la Cadena SER.

La actriz Ana Milán, nacida en Alicante, ha contado en el programa El Faro (Cadena SER) la increíble historia de su abuelo Antonio, natural de Villena, que "murió dos veces": primero, "fusilado en la Guerra Civil", y décadas después, ya anciano, "tras una cena con amigos".

La intérprete alicantina relató la historia del fusilamiento de su abuelo durante la Guerra Civil, al que dieron por muerto y que volvió a la vida tras estar tres días en una fosa común.

"La bala le entró por el ojo y le salió por el oído", relató Milán en antena. A Antonio lo dieron por muerto y fue arrojado a una fosa común, pero "a los tres días" un boticario del municipio lo encontró con vida.

"El boticario de Villena fue a la fosa común para comprobar a quién habían matado y vio que mi abuelo seguía respirando y dijo: 'Antonio respira, hay que sacarlo’", contó.

El regreso a casa, según el testimonio de Milán, dejó a familiares y amigos de piedra. "Cuando mi abuelo volvió a casa, mi abuela ya estaba vestida de negro", aseguró la actriz.

"Cuento mucho esta historia porque es maravillosa, es como una segunda oportunidad", añadió. Tras el fusilamiento fallido, el abuelo de Ana Milán vivió una vida tranquila sin esconderse en el pueblo de Villena, llegando a vivir "hasta los ochenta y tantos", relató su nieta.

La segunda muerte llegó mucho más tarde y fue por causas naturales "tras una cena con amigos".

Ana Milán explicó que su abuelo falleció cuando su abuela iba a despedir a sus amigos y él iba por el pasillo a la altura de su habitación. Entonces dijo: "'Bueno, hasta la semana que viene', y cuando mi abuela volvió de despedir a los amigos, ya se había muerto".

Nuevos proyectos

La intérprete alicantina acaba de publicar su primer libro de ficción: Bailando lo quitao. En esta novela, Ana Milán da voz a Josi, una mujer mayor que repasa su vida a golpe de recuerdos, construyendo un relato íntimo de una existencia vivida a contracorriente, sin pedir permiso y sin concesiones.

En paralelo a este lanzamiento literario, la actriz ha hablado de una de las etapas más delicadas de su vida y relató el acoso escolar que sufrió durante años en el programa Buenismo Bien, de Cadena SER.

"Yo fui una niña que sufrió bullying de cuarto a octavo de EGB. Lo recuerdo como algo que se quedó con parte de mi infancia y se quedó con mucha confianza en la vida. Después me dio otras herramientas, pero herramientas que yo en realidad no quería para nada", explicó.

Milán definió cómo aquellas vivencias marcaron profundamente su manera de relacionarse con los demás. "Soy una persona muy sensible, muy emotiva y muy emocional", afirmó.

"Se quedó con parte de mi infancia. Se quedó con celebrar cumpleaños, con que me invitaran. Yo recuerdo que llegué a Madrid a vivir con 16 años y lo hice en un grupo que era muy cariñoso. Cuando me abrazaban, yo me ponía muy tensa, me quedaba muy rígida, porque no había tenido el amor de amigos".