El empresario alicantino César Quintanilla dirigirá el Consejo Social de la Universidad de Alicante

El empresario alicantino César Quintanilla, actual presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y de CEV Alicante, ha sido designado este jueves por el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana como nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante.

Su nombramiento se hará efectivo tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), momento en que tomará el relevo de Adolfo Utor.

Tras conocerse la decisión, Quintanilla definió su nombramiento como “uno de los grandes honores” de su carrera y subrayó la relevancia del Consejo Social “como puente entre la Universidad, la sociedad y el tejido productivo de la provincia”.

Según destacó, la institución “permite que la Universidad de Alicante actúe como agente social de primer orden, más allá de su función docente e investigadora”.

El nuevo presidente expresó también su compromiso de estrechar los lazos entre la Universidad y la provincia, impulsando la colaboración con empresas y la transferencia de conocimiento. “Aspiro a reforzar la implicación del tejido social en la vida universitaria, potenciar el mecenazgo y desarrollar nuevas cátedras institucionales”, señaló.

Trayectoria y vinculación con la UA

Doctor por la Universidad de Salamanca y licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia, César Quintanilla tiene una sólida trayectoria en el ámbito farmacéutico.

Es fundador y director general de Laboratorios Q Pharma y Q Pharma Argentina, además de consejero de Asac Pharma, filial marroquí de Laboratoire Pharmaceutique Iberma. Su formación se amplió con programas de dirección y finanzas en Fundesem Business School.

Su relación con la Universidad de Alicante ha sido constante. Fue impulsor de la Cátedra Q Pharma de Avances en Uro-Inmunología y ocupó la vicepresidencia de la Fundación Empresa Universidad de Alicante (Fundeun) entre 2012 y 2016, entidad de la que hoy forma parte como patrono.

Liderazgo empresarial

Actualmente, Quintanilla encabeza tanto UEPAL como CEV Alicante y mantiene una amplia experiencia en el asociacionismo empresarial.

Es miembro del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante, vicepresidente de la Asociación Empresarial de Biotecnología de Alicante (AEBA) y presidió la Federación de Jóvenes Empresarios (JOVEMPA) entre 2013 y 2015.

Nuevas incorporaciones

Junto al nombramiento de Quintanilla, el pleno del Consell ha ratificado a los nuevos vocales del Consejo Social, propuestos por los grupos parlamentarios y representantes de distintos ámbitos sociales y empresariales.

Entre ellos figuran José Rafael Pascual Llopis (alcalde de San Vicente del Raspeig), Andrés García Mongars (presidente del COFA), Marcela Fernández Losada (presidenta de AEPA), Jesús Navarro Navarro (Carmencita), Jordi Azorín Poveda (Hidraqua), Carmen Berbegal Roque (Actiu), Pablo Serna Lorente (TM Grupo Inmobiliario), Sonja Dietz (Técnicos Asociados Consulting) y el promotor Rafael Regalado Pareja.