La Diputación de Alicante incrementa un 80 % las ayudas para promover la participación y la transparencia municipal

La Diputación de Alicante ha aumentado este año en un 80 % la dotación económica destinada a su programa de ayudas en materia de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, que alcanza los 225.000 euros.

La convocatoria, ya publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), mantiene abierto el plazo de solicitudes hasta el próximo 10 de marzo, según informó este jueves la institución provincial.

La diputada del área, Cristina García Garri, destacó que la corporación continúa “trabajando junto a los municipios, especialmente los más pequeños, para promover la transparencia y mejorar la gestión pública, impulsando administraciones más abiertas, cercanas y participativas”.

Estas ayudas están dirigidas a los 115 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y se estructuran en dos líneas principales de subvención.

La primera, dotada con 140.000 euros, busca fomentar la implicación ciudadana en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas. Se incluyen actividades como debates, jornadas o talleres formativos, así como la creación de espacios y órganos de participación —consejos, comisiones o foros— y la elaboración de documentos estratégicos sectoriales. También contempla iniciativas enfocadas a la infancia y la juventud, como la creación de asociaciones o foros específicos para este colectivo.

La segunda línea, con un presupuesto de 85.000 euros, se centra en reforzar la transparencia municipal. Las ayudas cubrirán proyectos destinados a modernizar los portales locales de transparencia, promover la reutilización de datos, impulsar la rendición de cuentas, fortalecer la ética pública o promover la formación mediante el enfoque práctico del método Learning by Doing.

Este sistema combina teoría y práctica en los cursos que el Área de Transparencia imparte desde 2025 a los ayuntamientos para enseñarles a gestionar los contenidos de sus páginas web.

Según García Garri, estas acciones “han tenido una gran acogida entre los municipios”, motivo por el cual la Diputación las ha ampliado este año en un 90 %, incrementando tanto el número de sesiones como de ayuntamientos participantes.