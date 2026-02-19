El Consell defiende una "fiscalidad útil" tras ahorrar 36,7 millones a Alicante en herencias y donaciones

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha subrayado que la “ambiciosa” reforma fiscal impulsada por el Gobierno valenciano ha supuesto para los alicantinos un ahorro de 36,7 millones de euros en los impuestos de Sucesiones y Donaciones desde 2023.

Rovira hizo estas declaraciones durante la clausura del Foro Tributario organizado por PwC en el Parque Empresarial de Elche, donde repasó la evolución del sistema fiscal valenciano.

Según explicó, las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico en esta legislatura “han reducido de manera significativa la presión fiscal sobre los valencianos”.

El conseller puso en valor la apuesta del Consell por una “fiscalidad útil”, orientada a dinamizar la economía y respaldar a familias, jóvenes, empresas y sectores estratégicos.

Recordó que al inicio de la legislatura, la Comunitat Valenciana contaba con una de las tarifas autonómicas del IRPF más altas de España, con tipos marginales hasta seis puntos por encima de otras regiones, un mínimo exento reducido en el Impuesto sobre el Patrimonio, bonificaciones limitadas en Sucesiones y Donaciones y tipos elevados en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al nivel de Cataluña.

A su juicio, “ese modelo no logró reducir el déficit y restó competitividad a la economía valenciana”. En este sentido, insistió en que “la política fiscal debe abordarse con responsabilidad, ya que influye directamente en la competitividad económica, en la planificación de las familias y en la sostenibilidad de los servicios públicos”.

Rovira destacó que el nuevo escenario exigía un cambio profundo y que el Consell ha trabajado en una reforma fiscal responsable, basada en la equidad, el crecimiento y la sostenibilidad.

Entre las medidas más destacadas, mencionó las nuevas deducciones sociosanitarias y deportivas en el IRPF, aplicables a gastos como la compra de gafas o lentillas, tratamientos dentales, asistencia a gimnasios o cuidados relacionados con enfermedades raras o Alzheimer.

El conseller también recordó el anuncio del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre la ampliación de los límites de renta para acogerse a estas deducciones: hasta 60.000 euros en declaraciones individuales y 78.000 euros en las conjuntas. Estas novedades se aplicarán en la campaña de la renta de abril, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

Asimismo, Rovira se refirió a la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dirigida a favorecer la continuidad de empresas familiares, incluidas las agrícolas, los negocios profesionales y las participaciones en sociedades ‘holding’, una iniciativa también adelantada por el president.

Finalmente, el conseller insistió en que una política fiscal bien diseñada “puede combinar rebajas de impuestos con un aumento de la recaudación”. Como prueba, destacó que los tributos gestionados por la Agencia Tributaria Valenciana cerraron 2025 con una recaudación de 2.882 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,39% respecto a 2024.