La Cámara y el Ayuntamiento impulsan en Sant Joan nuevas oportunidades de empleo juvenil y para mayores de 45 años para 2026

El alcalde de Sant Joan d’Alacant, Santiago Román, la concejala de Empleo, Charo Tomás, y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, han presentado este martes la nueva edición del Programa Talento Joven y 45+, que se desarrollará a lo largo de 2026 en el municipio de l’Alacantí.

El Programa Talento Joven ofrecerá este año tres itinerarios formativos gratuitos dirigidos a menores de 30 años, a los que se suma una acción específica del plan 45+, orientada a mayores de esa edad.

En concreto, los cursos previstos son: Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil, Auxiliar de Comercio y Almacén y Celador Sanitario. En el caso del programa 45+, se impartirá el curso de Cuidador/a de Personas Dependientes. Además, está en fase de planificación una nueva formación para conductor/a profesional de autobús.

Carlos Baño ha subrayado que “el principal objetivo de estas iniciativas es incrementar la empleabilidad de los jóvenes menores de 30 años, ofreciéndoles tanto orientación profesional como una formación ajustada a las necesidades actuales del mercado laboral”.

Según ha explicado, los itinerarios combinan el desarrollo de competencias personales con una especialización en sectores con alta demanda empresarial. “El verdadero éxito de estos programas —ha añadido— se mide en la inserción laboral de quienes los cursan”.

Respecto al programa 45+, Baño ha destacado los buenos resultados obtenidos en anteriores ediciones, remarcando que “ha permitido a muchas personas con experiencia laboral en distintos sectores reorientarse hacia actividades con mayores oportunidades de empleo”.

Como apoyo adicional, las empresas que contraten a jóvenes participantes durante al menos seis meses a jornada completa podrán acceder a una ayuda directa de 5.000 euros, compatible con otras subvenciones públicas.

El alcalde, Santiago Román, ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, asegurando que “la administración local tiene la responsabilidad de promover la formación y el empleo, y qué mejor que hacerlo junto a una entidad que conoce de primera mano las necesidades del tejido empresarial”.

Román ha insistido en que el objetivo es “facilitar que cualquier persona que desee acceder a un determinado puesto pueda contar con la formación necesaria para lograrlo”.

Por su parte, la concejala de Empleo, Charo Tomás, ha resaltado la alta demanda de formación, tanto entre jóvenes como entre mayores de 45 años, y ha subrayado la importancia de que “la Cámara de Comercio sea el espacio de referencia para ello”.

También ha recordado que todos los cursos son gratuitos y que se sigue trabajando, junto a la Cámara de Alicante, para obtener la acreditación que permitirá impartir la nueva formación de conducción de autobuses.