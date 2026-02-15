La Generalitat destina 1,5 millones de euros para proteger el Hospital Comarcal de Orihuela ante inundaciones

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección General de Agua y Desarrollo Rural, ha destinado un total de 1.477.995 euros para llevar a cabo un proyecto dirigido a proteger el Hospital Comarcal de Orihuela (Alicante) frente al riesgo de posibles inundaciones.

Concretamente, la actuación consiste en la construcción de una balsa de recogida y control de aguas pluviales que se ubicará junto al hospital, lo que permitirá almacenar el exceso de agua de lluvia y evacuarla de forma controlada y reducir así el riesgo de inundaciones.

El Hospital Comarcal de Orihuela se vio gravemente afectado por las intensas lluvias de los días 11 y 14 de septiembre de 2019, provocadas por el fenómeno meteorológico conocido como dana, que afectó de manera más intensa a la comarca alicantina de la Vega Baja.

Durante aquel episodio de lluvias extremas, la planta baja y algunos quirófanos quedaron inundados y el hospital quedó incomunicado por la carretera CV-91, lo que afectó "a su operatividad como servicio público sanitario, con los riesgos que ello conlleva".

Por tanto, la construcción de esta balsa de aguas pluviales permitirá "minimizar el riesgo de inundaciones ante lluvias torrenciales o posibles desbordamientos" del río Segura, de manera que se protege así tanto las instalaciones del hospital como su funcionamiento como infraestructura sanitaria estratégica.

El proyecto incluye la redacción del plan de construcción y la ejecución de las obras, cumpliendo los objetivos marcados por la Conselleria para garantizar la seguridad de un servicio público sanitario esencial para la comarca de la Vega Baja del Segura.