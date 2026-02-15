La ciudad de Alicante dobla en la última década la recogida de envases y casi cuadruplica la del cartón con 8.000 toneladas

La ciudad de Alicante ha doblado en la última década la recogida de envases y casi ha cuadruplicado la de cartón, con incrementos entre 2015 y 2025 del 112% y del 200%, respectivamente, al alcanzar las 5.131 y 8.596 toneladas, respectivamente, en 2025.

Los datos ofrecidos por Ecoembes reflejan un "crecimiento continuado" en la última década en la ciudad, que ha pasado, en el caso de los envases que se depositan en el contenedor amarillo, de 2.086 toneladas recogidas en 2015 en la ciudad, a 5.131 en 2025, más del doble en una década.

Por lo que respecta a la recogida de papel y cartón, ha pasado de las 2.345 toneladas en 2015 a las 8.596 en 2025, casi cuadruplicando la recogida con un aumento del 200%.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha resaltado que estas mejoras se deben "a una mayor concienciación ciudadana y a las mejoras introducidas en el contrato con más medios humanos y materiales y la extensión del servicio en aplicación del Plan Local de Residuos".

"Cifras de récord que ponen de relieve el esfuerzo que se realiza y la optimización de los procedimientos operativos puestos en marcha para aumentar la recogida de forma sistemática en esa última década con el cambio impulsado en el sistema organizativo con gobierno de Barcala", ha subrayado.

2025, año récord

El ejercicio 2025 se cerró en Alicante con un "nuevo récord" en la recogida selectiva de residuos tanto del contenedor amarillo de los envases, como en el de cartón, con incrementos porcentuales del 16% y del 22% respectivamente respecto al mismo periodo del año anterior.

Alemañ ha subrayado la "disposición de una mayor dotación de contenedores que facilitan al usuario su depósito cerca de sus casas, y que ha permitido incrementos notables tanto este año como el anterior, que subió otro tanto, gracias a la implantación de contenedores de recogida selectiva en las nuevas islas de contenedores".

En esta línea, ha explicado que todas estas toneladas de residuos no llegan al Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante (Cetra) sino que se gestionan a través de Ecoembes en plantas específicas situadas en Benidorm (envases) y Villena (cartón) para su recuperación.

Asimismo, ha añadido que es de "gran importancia para avanzar en reducir al máximo el rechazo final que se deposita en vertedero para ampliar su vida útil y cumplir con las normativas europeas, nacionales y autonómicas".

En las tablas comparativas publicadas por el Ayuntamiento se refleja el incremento experimentado en este último año, respecto a 2024.

En envases se han recogido 711 toneladas más y, en el caso del cartón, ha aumentado el volumen de reciclaje en 1.560 toneladas. Alemañ ha destacado "la mejora del sistema de recogida, especialmente en zonas comerciales, que están permitiendo optimizar la retirada del cartón de los establecimientos".

Al hilo, el concejal ha remarcado que es "muy importante seguir aumentando la recogida selectiva, tanto envases como papel, cartón y vidrio, pues todas esas toneladas de residuos pasan a ser recicladas y se fomenta la economía circular, evitando, además, saturar los vertederos donde solo tiene que llegar el residuo orgánico".

El edil ha destacado también las "mejoras" normativas que están permitiendo "avanzar" en la recogida selectiva de residuos, como es la aprobación del Plan Local de Residuos en septiembre de 2021 y que ha convertido a Alicante una de las "pocas ciudades de la Comunidad Valenciana en tenerlo aprobado".