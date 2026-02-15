Carmen Pérez-Pozo, notaria, sobre la separación de bienes: "Hablar de patrimonio no es desconfiar, sino prevenir"

Febrero, conocido como el mes del amor, invita a celebrar los vínculos emocionales, los proyectos compartidos y las decisiones importantes en pareja.

Sin embargo, hablar de dinero sigue siendo uno de los grandes tabúes antes de dar el "sí, quiero", a pesar de que la gestión patrimonial es una de las principales fuentes de conflicto en la vida en común.

Estas decisiones son de especial relevancia en la Comunitat Valenciana, una de las comunidades que más divorcios registra con alrededor de 30 al día.

Según datos del Consejo General del Notariado, en 2024 se firmaron 67.693 capitulaciones matrimoniales en España, la cifra más alta de la serie histórica y ligeramente superior a la registrada en 2023.

Estas capitulaciones, acuerdos notariales que permiten establecer el régimen económico del matrimonio, se han consolidado como una herramienta cada vez más habitual entre las parejas para pactar un régimen distinto al de gananciales, aplicable por defecto en gran parte del territorio.

En torno al 92 % de las capitulaciones firmadas en 2024 correspondieron a parejas que optaron por la separación de bienes, el régimen elegido con mayor frecuencia para proteger el patrimonio personal y familiar.

Aunque no todas las parejas firman capitulaciones antes de casarse, estos datos reflejan la relevancia creciente de la planificación patrimonial en el ámbito familiar y su papel como herramienta preventiva.

Para Carmen Pérez-Pozo Toledano, abogada, socia fundadora y CEO de Grupo Pérez-Pozo, despacho especializado en gestión patrimonial y derecho preventivo, "hablar de patrimonio antes de casarse no es una falta de romanticismo, sino una forma de cuidado mutuo y de responsabilidad compartida".

"Aporta transparencia y protección al proyecto de vida compartido", añade Pérez-Pozo.

Errores frecuentes

Uno de los errores más frecuentes es asumir que el régimen económico se puede decidir más adelante o que "ya se verá con el tiempo", aseguran desde el despacho.

"La realidad es que no elegir también es elegir, ya que en muchas comunidades autónomas se aplica por defecto el régimen de gananciales, con implicaciones patrimoniales que muchas parejas desconocen", indican.

Cada vez más parejas jóvenes comienzan su vida en común con hipotecas, inversiones, emprendimientos o herencias en el horizonte.

Desde Grupo Pérez-Pozo recomiendan que, desde las primeras etapas de la relación, se establezcan acuerdos claros sobre ahorro, inversión, propiedad de los bienes y objetivos comunes.

Más allá de lo legal y lo económico, la planificación patrimonial en pareja aporta "tranquilidad y fortalece la relación", aseguran.