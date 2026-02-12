Alicante reúne a los grandes nombres de la sociología global para debatir el futuro entre memoria y esperanza

La Universidad de Alicante (UA) celebra por segundo año consecutivo un encuentro concebido con “vocación de que Alicante sea el epicentro de la sociología internacional durante una semana”, explica Juan Antonio Roche, profesor de la UA y principal impulsor de la iniciativa. “La idea es ir trayendo a Alicante a las principales figuras de la sociología nacional e internacional” y convertir la ciudad “en un punto de encuentro entre la ciencia social y la ciudadanía”, subraya el sociólogo.

Bajo el lema “Pensar y sentir el futuro: entre la memoria y la esperanza”, el encuentro reunirá a expertos de Europa, Estados Unidos, África y Asia para analizar los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas. Roche resume el espíritu del proyecto como un espacio que combina reflexión teórica y utilidad social: “La idea es ir tocando temas muy transversales, por un lado haciendo reflexiones teóricas y de otro que tengan aplicaciones prácticas en la sociedad”.

El año pasado, la primera edición se centró en las catástrofes, “un poco en homenaje a las víctimas de la dana de Valencia, como tema de reflexión, sin zaherir a nadie”. En esta segunda edición, el foco se desplaza al porvenir: “Este año lo hacemos con la temática de pensar el futuro, reflexionar teniendo en cuenta el pasado, pero al mismo tiempo con esperanza porque eso permite la actuación humana”.

Para Roche, pensar el futuro no puede limitarse al diagnóstico: exige acción colectiva. “Si el pensamiento y la reflexión no están acompañados de acción, el futuro se impone sin que el ser humano pueda ser agente para su transformación”, advierte el sociólogo alicantino.

Esa tensión entre análisis y compromiso recorre un programa que combina diez conferencias magistrales (cinco de ponentes nacionales y cinco internacionales), mesas redondas, actividades culturales y cerca de cincuenta ponencias de jóvenes investigadores becados para presentar sus trabajos en Alicante. “No se trata solo de analizar datos, sino de entender cómo sentimos el futuro y qué herramientas tenemos para construir esperanza desde la memoria”, resumen desde la organización.

El encuentro

El II Encuentro Sociológico Internacional aspira también a dejar huella más allá de los tres días de debate. “Estos encuentros no se quedan solo ahí, luego se realizan dos publicaciones”, explica Roche. Una de ellas se publicó en la revista francesa Societé, mientras que el Servicio de Publicaciones de la UA editará un libro con las mejores ponencias de los investigadores jóvenes.

El propio impulsor del evento avanza que ya trabaja en la continuidad: “Ya estamos preparando los terceros encuentros, del año 27. Yo creo que en estos tres años habrán pasado por Alicante las principales figuras de la sociología nacional e internacional".

Roche estructura el debate de esta edición en tres grandes ejes: medio ambiente, democracia y geopolítica. En primer lugar, el medio ambiente, “creyendo que la acción humana sí tiene impacto en los problemas medioambientales” y manteniendo la convicción de que “se puede revertir la situación” si se actúa con decisión.

En segundo lugar, la democracia, entendida desde una amplia pluralidad ideológica -izquierda democrática, socialdemocracia, demócrata cristianos, liberales, conservadores- que comparte la defensa del sistema frente a los populismos “de uno u otro extremo que la atacan” y obliga a “buscar parámetros comunes para su defensa”.

El tercer eje aborda la incertidumbre geopolítica: guerras, nuevas potencias y reconfiguración de bloques de poder. Lejos de un relato catastrofista, el enfoque reivindica la posibilidad de una esperanza informada: se trata de interrogar las estructuras globales, pero también las emociones colectivas que suscitan estos procesos. Desde la sociología de las emociones, los cuerpos y las sensibilidades, el grupo EMOCS-UA plantea que entender cómo sentimos el futuro es clave para imaginar alternativas y políticas que no se limiten a gestionar el miedo.

La élite de la sociología internacional

El programa del II Encuentro Sociológico Internacional confirma la ambición global del proyecto. Entre los ponentes destaca la presencia de Alejandro Portes, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y expresidente de la Asociación Americana de Sociología, una de las figuras más influyentes en el estudio de las migraciones y la globalización.

Junto a él, participará Geoffrey Pleyers, actual presidente de la Asociación Internacional de Sociología (ISA), referente en movimientos sociales y democracia.

El cartel incluye también a João Teixeira Lopes, expresidente de la Asociación Portuguesa de Sociología, y a voces de referencia en España como Constanza Tobío (Premio Nacional de Sociología), Marina Subirats (Creu de Sant Jordi), Cristóbal Torres (expresidente del CIS) o Gerardo Meil (Premio Fundación La Caixa). La perspectiva internacional se amplía con la participación de la socióloga caboverdiana Eufemia Vicente Rocha, la investigadora Natalia Ribas —especialista en África— y la académica Felisa Zhang, vinculada a la Shanghai International Studies University.

Las mesas redondas suman perfiles procedentes de la universidad, la gestión pública, el ámbito militar y la sociedad civil, reforzando el carácter transversal del encuentro. Intervendrán el exrector de la UA Andrés Pedreño, el catedrático Pep Rodríguez, el general de división José Luis Figuero y expertos como Amalia Barboza, Cristina Monge (Premio de Ensayo Paidós), Pablo Francescutti o Christian Oltra.

El objetivo es cruzar miradas sobre cuestiones como la digitalización, la transición ecológica, la crisis de representación política o las nuevas formas de protesta, siempre desde una sensibilidad atenta a las emociones colectivas.

El encuentro se desarrollará en varios espacios emblemáticos de la ciudad, con la Sede de la UA en San Fernando, la Casa del Mediterráneo y otras dependencias universitarias como escenarios principales.

El jueves 5 de marzo la jornada se abrirá con la conferencia inaugural y una primera mesa redonda bajo el título “El futuro ya está aquí”, antes de un diálogo con la artista Marina Núñez coordinado por el profesor Enric Mira.

El viernes 6, la actividad se trasladará por la mañana a la Casa del Mediterráneo, con una mesa centrada en las alternativas al presente (“El futuro es contingente”), y por la tarde regresará a la UA con espacio para la investigación joven y una propuesta sobre música y cine de ciencia ficción a cargo de Kiko Mora.

El sábado 7 de marzo estará dedicado a las últimas ponencias y dos conferencias de clausura que cerrarán tres días de intenso intercambio intelectual. A las sesiones académicas se suman actividades culturales que buscan acercar los debates a públicos más amplios, subrayando que el futuro no es solo un objeto de estudio, sino una experiencia cotidiana cargada de emociones.

Para Roche y el grupo EMOCS-UA, esa combinación de rigor científico, sensibilidad estética y apertura ciudadana es la marca distintiva de unos encuentros que aspiran a consolidarse como cita de referencia en el calendario internacional de la sociología.