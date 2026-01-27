Hasta cuatro días de descanso: así será el próximo puente que se celebre en Alicante este 2026

Alicante ya tiene marcado en rojo en el calendario uno de los descansos más esperados de 2026. El próximo gran puente llegará a principios de abril y permitirá disfrutar de hasta cuatro días consecutivos libres gracias a la coincidencia de varios festivos de Semana Santa con el fin de semana.

El Viernes Santo, que en 2026 se celebra el 3 de abril, y el Lunes de Pascua, fijado el 6 de abril, serán días festivos. Sumados al sábado y domingo intermedios, configuran un puente de cuatro jornadas que muchos ya empiezan a visualizar como una oportunidad perfecta para parar, respirar y cambiar de ritmo.

Si algo nos gusta es desconectar. Los puentes se han convertido en pequeñas válvulas de escape en mitad del calendario laboral, ideales para romper la rutina y recargar energías. Ya sea con una escapada improvisada, una comida larga con amigos o simplemente apagando el móvil durante unas horas.

Para otros, el plan es aún más sencillo: quedarse en casa, bajar el ritmo y disfrutar del tiempo sin horarios. Porque desconectar no siempre implica hacer maletas; a veces basta con tener tiempo.

Las opciones durante este puente son prácticamente infinitas. Desde viajes cortos a destinos cercanos hasta estancias más largas aprovechando los cuatro días completos. La costa, la montaña, el interior de la provincia o incluso ciudades cercanas se convierten en alternativas habituales.

También hay quienes prefieren quedarse en Alicante y disfrutar de la ciudad con menos prisas. Paseos, gastronomía, actividades culturales o planes al aire libre ganan protagonismo en unos días pensados para disfrutar sin mirar el reloj.

Semana Santa 2026: fechas clave

La Semana Santa de 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Un periodo que, como cada año, combina tradición, actos religiosos y días festivos en buena parte del territorio.

En este contexto, el Viernes Santo y el Lunes de Pascua destacan como las jornadas que permiten alargar el descanso más allá del fin de semana habitual, especialmente en la Comunitat Valenciana.

Un puente de cuatro días

La combinación de estos festivos con el sábado 4 y el domingo 5 de abril da lugar a un puente completo de cuatro días.

Una circunstancia que no siempre se da y que convierte este inicio de abril en una de las fechas más atractivas del calendario laboral de 2026.

Para muchos trabajadores, será el primer gran descanso del año con margen suficiente para organizar planes con antelación.

Festivos en Alicante

Más allá de la Semana Santa, el calendario laboral de 2026 deja otras fechas señaladas en la ciudad.

Según recoge el calendario aprobado por el Consell y la información facilitada por el Ayuntamiento de Alicante, los días 16 de abril, festividad de la Santa Faz, y 23 de junio, Hogueras de San Juan, serán festivos locales en la ciudad.

Estas jornadas se suman a los festivos autonómicos y nacionales establecidos en el Decreto 100/2025, de 1 de julio, del Consell, que fija los días inhábiles, retribuidos y no recuperables para todo el año 2026 en la Comunitat Valenciana.

Un calendario que, visto con perspectiva, deja varias oportunidades para descansar. Y este puente de abril promete ser uno de los más aprovechados.