Así es 'Dalen', la temida mafia sueca que secuestró a un noruego en Alicante: cobran 50.000 euros por asesinato

El líder de 'Dalen', Mikael 'Greken' Tenezos, detenido en México en octubre, y uno de los secuestradores del hombre noruego en Alicante siendo detenido por la Policía Nacional.

Suecia ha caído en una espiral delictiva causada por peligrosas mafias formadas por sicarios, secuestradores y narcos que están extendiendo su influencia hasta el sur de España, con cada vez más presencia en la Costa del Sol y la provincia de Alicante.

El último incidente en suelo alicantino fue el secuestro de un noruego a manos de los Dalennätverket ('Dalen'), una de las tres principales organizaciones criminales suecas que están expandiendo sus garras por Europa.

Los secuestradores pedían 800.000 coronas noruegas (70.000 euros) por su vida, pero la Policía Nacional consiguió localizarlo y rescatarlo en tan solo 72 horas, con actuaciones en Orihuela, Torrevieja y Murcia.

'Dalen', liderada por Mikael 'Greken' Tenezos, opera desde los distritos de Dalen y Skarpnäck, en el sur de Estocolmo.

Tenezos fue arrestado en México en octubre de 2025 tras casi tres años residiendo en Cancún y Mérida, donde blanqueaba dinero mediante propiedades de lujo.

La policía sueca estima que 'Dalen' cuenta con decenas de miembros involucrados en narcotráfico internacional, extorsión, tenencia ilícita de armas y violencia organizada.

Mantienen desde hace años enfrentamientos brutales con redes rivales como Foxtrot y Rumba que han convertido a Suecia en uno de los países con mayor tasa de tiroteos mortales per cápita de Europa.

En 2025 se registraron 43 muertes por armas de fuego y 147 incidentes con armas en un país que hasta hace dos décadas era considerado un ejemplo de seguridad, con una de las tasas más bajas del continente, según Reuters.

Tanto 'Dalen' como otras mafias nórdicas están especializadas en secuestros y extorsiones, combinados con su capacidad para reclutar a sicarios adolescentes o menores de edad a través de redes sociales como Telegram.

La captación de potenciales asesinos se realiza, por lo general, a través de redes sociales como Telegram, donde se publican objetivos a eliminar con pagos que oscilan entre los 20.000 y los 50.000 euros, dependiendo del perfil y el valor de la víctima.

Adolescentes asesinos

Sin ir más lejos, en noviembre de 2024, la Policía Nacional detuvo a un chico de 14 años del barrio de San Juan por dirigir una banda de sicarios en el norte de Europa y por reclutar a un joven de 17 para cometer un crimen en Benalmádena (Málaga), que se frustró al ser también arrestado.

Si bien los agentes no asociaron este caso con el grupo 'Dalen', esta mafia estuvo detrás del asesinato en Marbella de un rapero sueco a manos de un sicario de la misma nacionalidad, de 38 años, que lo tiroteó mientras estaba en la terraza de un bar el pasado mes de octubre.

Esta y otras mafias suecas llevan años instaladas en la Costa del Sol, donde se han producido múltiples ataques cruzados, como el asesinato de David Ávila Ramos, alias Maradona, en San Pedro Alcántara en 2018, cuando salía de la comunión de su hijo.

Los criminales suecos también estuvieron detrás de la ejecución de Sofian Mohamed El Zocato en agosto de 2018 en Estepona, entre otros casos.

Llegada a Alicante

Aunque se concentran en la Costa del Sol principalmente, en los últimos años estos criminales están expandiéndose hacia Murcia y Alicante para pasar desapercibidos en el sur de España sin perder acceso a la entrada de droga.

"Aquí, en la provincia, tenemos prácticamente de todo, al ser una zona fronteriza y de entrada de la cocaína latinoamericana y del hachís del norte de África", explicó a este diario José Luis Gil, codelegado en España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA).

La multiculturalidad de Alicante y Málaga las convierte en bases de operaciones idóneas para todo tipo de mafias, y donde cada vez son más difíciles de controlar por su rápida expansión e interconexión con otros grupos criminales de otras nacionalidades.