Luis Villanueva, experto en marketing: "Si tu estrategia es una producción de churros, no tienes estrategia ni marketing"

El CEO de Grupo Webpositer, Luis Villanueva, detalló de forma clara las tendencias clave del marketing digital que marcarán el rumbo de las empresas en 2026.

En un ecosistema digital saturado de impactos publicitarios, automatizaciones y contenido generado en serie, diferenciarse ya no es una opción: es una obligación.

Para Luis Villanueva, uno de los grandes referentes del marketing digital en España, muchas marcas están cometiendo un error que les está costando caro: confundir volumen con estrategia.

"Si tu estrategia de marketing la conviertes en una producción de churros, no tienes estrategia ni marketing. Tienes una basura que se fabrica rápidamente", afirma.

Luis Villanueva, CEO de Webpositer

Así de contundente se muestra el cofundador de Webpositer, agencia recientemente nominada por Marketing4ecommerce como 'Mejor Agencia SEO de España' y que trabaja con marcas de primer nivel como Druni, Topuria, Meliá Hotels International y Grupo Planeta.

En una conversación con Lola López, Villanueva analiza las grandes tendencias que marcarán el futuro del marketing y deja claro que la clave ya no está en hacer más campañas, sino en construir estrategias con sentido, planificación y autenticidad.

El marketing no es una 'checklist'

Uno de los puntos centrales de su análisis es la crítica a las estrategias copiadas. Muchas empresas, explica, siguen haciendo "lo que se supone que hay que hacer" sin pararse a pensar si eso tiene sentido para su negocio concreto.

"Hacen lo que se tiene que hacer, y en marketing no hay que hacer lo que se tiene que hacer", señala.

Con esta idea, Villanueva señala que aplicar fórmulas estándar (SEO, anuncios, influencers, etc) sin una reflexión previa conduce a estrategias vacías.

El marketing eficaz no nace de la repetición, sino de entender el contexto, el momento y el tipo de cliente al que se quiere llegar. En un entorno cada vez más competitivo, hacer lo mismo que todos es la forma más rápida de desaparecer entre el ruido.

Luis Villanueva, CEO de Webpositer

Otro de los grandes cambios que destaca tiene que ver con el tipo de contenido que consumen las audiencias. Durante años, el mantra ha sido 'aportar valor', pero ese concepto ha perdido fuerza con la popularización de la inteligencia artificial.

"No hay nada mejor para generar confianza que la experiencia real. Yo estoy en contra de la idea de 'aportar valor' por un motivo, y es que ese valor también puede ofrecerle la IA. Para la gente, el valor es igual a la experiencia real", sentencia.

Villanueva explica que hoy cualquier herramienta puede generar contenido informativo correcto, pero lo que marca la diferencia es la experiencia vivida: los errores, las decisiones difíciles y las historias reales detrás de una marca.

En un mundo saturado de mensajes perfectos y automatizados, donde todo parece medido al milímetro, la autenticidad se ha convertido en el verdadero activo diferencial, aquello que realmente conecta y deja huella.

Luis Villanueva, CEO de Webpositer

El experto también insiste en separar dos conceptos que a menudo se confunden: la compra y la confianza, y subraya que una no implica necesariamente la otra.

"Una vez que te hacen tu primera compra, simplemente han confiado en hacerte una compra. No confían en tu marca", afirma.

Según aclara, la primera venta suele ser solo una prueba; la confianza real se construye después, a través de la experiencia completa del cliente. De ahí que defienda una visión más amplia del valor que se ofrece al cliente: "El soporte también es producto".

Desde la atención al cliente hasta la resolución de problemas, cada interacción suma o resta percepción de marca, y condiciona la relación con el consumidor. Si esa experiencia falla, el producto pierde valor, por bueno que sea.

Más comunidad, menos masa

Frente a la obsesión por llegar a todo el mundo, Villanueva apuesta por estrategias más enfocadas y realistas, basadas en nichos y comunidades pequeñas.

"Creo que hoy en día hay que ir a los 'raros' y, una vez que estás en esa especialización y la has trabajado muy bien, entonces sí se puede empezar a crecer", explica.

Lejos de ser un comentario superficial, el mensaje es claro: las comunidades especializadas generan más confianza, menos competencia y relaciones mucho más duraderas.

"No se trata de números, no se trata de likes, no se trata de seguidores, se trata de confianza", sentencia.

Luis Villanueva, CEO de Webpositer

El mensaje final que deja Villanueva es una llamada a la madurez del marketing. Menos automatización sin criterio, menos obsesión por el volumen y más estrategia real.

En un mercado saturado de impactos y mensajes, solo las marcas que piensan, planifican y construyen relaciones auténticas lograrán diferenciarse.

Porque el futuro del marketing no va de hacer más ruido, sino de tener algo que merezca la pena escuchar.