Interior detecta 13 yihadistas en la Comunitat Valenciana en 2025 y alerta del adoctrinamiento en en línea

Los servicios de inteligencia luchan contra el terrorismo yihadista. E. E.

España ha cerrado el año 2025 con 100 yihadistas detenidos, de los cuales 13 han sido capturados en la Comunitat Valenciana, lo que supone un alarmante aumento respecto a los ocho casos registrados en 2024.

El terrorismo yihadista sigue extendiendo su sombra por España, con perfiles cada vez más jóvenes y más difíciles de identificar y rastrear a través de la red.

En total se han llevado a cabo 64 operaciones en el territorio nacional, nueve de ellas entre Valencia y Alicante, según datos del Ministerio del Interior hasta el 17 de diciembre de 2025.

Esto convierte a la Comunitat Valenciana en la segunda autonomía con más terroristas islámicos detenidos, solo por detrás de Cataluña, que rompe las estadísticas con 27 arrestos, y está empatada con Madrid, que también suma 13.

En conjunto, se ha producido un aumento del 62,5 % de radicales detectados en el territorio valenciano.

Valencia concentró la gran mayoría de extremistas islámicos, con 10 detenidos en siete operaciones de la Policía Nacional, frente a las dos operaciones que acabaron con tres arrestos en la provincia de Alicante. Castellón volvió a quedar libre de detenciones relacionadas con el terrorismo yihadista.

Por municipios, Puerto de Sagunto, con tres terroristas detenidos, fue la localidad más afectada, seguida de Crevillente (2), Valencia (2), Calpe (1), La Eliana (1), Alzira (1), Cheste (1), Faura (1) y Gandía (1).

La investigación policial ha identificado a sospechosos que, si bien no han atentado, han cometido delitos de preparación o tenencia de material con fines terroristas,enaltecimiento, financiación, colaboración o captación. Convirtiéndolos en sujetos altamente peligrosos.

Adoctrinamiento en línea

El delito predominante ha sido el adoctrinamiento, según Europa Press, una práctica que ha adoptado nuevas formas en los últimos años aprovechando las oportunidades que ofrecen los entornos digitales.

Una de las tendencias empleadas por los captadores en busca de combatientes de la yihad que libren la guerra santa contra los infieles es el adoctrinamiento a través de videojuegos, especialmente dirigido a menores de edad.

Así, como informó este diario, durante el año los especialistas de la lucha antiterrorista del Ministerio del Interior han redoblado esfuerzos con decenas de operaciones simultáneas contra el yihadismo en línea.

Uno de los aspectos más alarmantes es la creciente presencia de radicales que utilizan la red social TikTok para difundir el discurso yihadista.

De hecho, en 2025 se ha arrestado a hasta 14 menores de edad radicalizados. Entre ellos se encuentra una chica de nacionalidad española detenida en la localidad valenciana de Cheste.