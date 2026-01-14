Fallece un motorista de 50 años en una colisión con una furgoneta en Callosa d'en Sarrià

Una ambulancia del Samu, en una imagen de archivo.

Un motorista de 50 años ha fallecido este martes en una colisión frontal con una furgoneta ocurrida en la carretera CV-755, en el término municipal de Callosa d'en Sarrià (Alicante), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El accidente se ha registrado sobre las 18.14 horas en el punto kilométrico 14,700 de esa red viaria y el fallecido es de origen cubano, han señalado las mismas fuentes.

El conductor de la furgoneta, de 60 años y nacionalidad española, ha resultado ileso.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

