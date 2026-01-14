Detenido en Orihuela un hombre por esclavizar y coaccionar a su yerno para cometer delitos

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Orihuela a un hombre de 45 años, acusado de trata de seres humanos, detención ilegal, lesiones y amenazas graves. Según las investigaciones, el detenido habría engañado a su yerno con la promesa de traerlo a España para trabajar en el sector agrícola, cuando en realidad pretendía forzarlo a cometer actividades delictivas mediante violencia, coacciones y amenazas.

La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre que aseguró ser víctima de agresiones físicas y amenazas continuas por parte de un familiar. En su declaración, contó que viajó a España tras la falsa oferta de empleo realizada por su suegro, quien le aseguró que podría trabajar en el campo.

Sin embargo, poco después de llegar, descubrió que el objetivo real de su familiar era utilizarlo para cometer delitos, principalmente robos y hurtos, con la intención de crear una estructura criminal orientada también al robo de vehículos y a la sustracción de drogas a otras organizaciones.

El denunciante aceptó inicialmente realizar pequeños robos de comida debido a su precaria situación económica, pero, con el tiempo, su suegro comenzó a exigirle que participara en delitos más graves, como robos violentos. Ante su negativa, fue objeto de agresiones reiteradas y amenazas de muerte, además de permanecer retenido contra su voluntad en el domicilio familiar, bajo vigilancia constante.

Finalmente, tras sufrir una nueva paliza, consiguió escapar del lugar y pedir ayuda a una patrulla de la Policía Nacional, que lo trasladó al hospital de Orihuela para recibir atención médica. Una vez dado de alta y sin recursos económicos ni pertenencias, solicitó asistencia y pudo alojarse temporalmente en un centro de acogida de Elche.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes abrieron una investigación que permitió identificar y localizar al presunto autor. El individuo fue detenido y posteriormente se llevó a cabo un registro en su vivienda en Orihuela, donde los agentes buscaron pruebas de su implicación en los delitos investigados. Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Elche.