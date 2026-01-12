El PSOE de la provincia de Alicante celebra el modelo de financiación autonómica: "Se hace justicia con los alicantinos"

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Alicante celebra el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central al considerar que "por fin se hace justicia con los valencianos y los alicantinos".

Así lo ha señalado el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, durante la reunión de la ejecutiva provincial.

El también alcalde de Elda ha manifestado que el nuevo modelo supondría una inyección económica histórica destinada a rescatar la sanidad pública, finalizar infraestructuras educativas y facilitar el acceso a la vivienda.

"Estamos de enhorabuena los valencianos y, particularmente, los alicantinos por el impulso que por fin hace justicia a una situación que llevaba caducada los últimos 12 años, durante los cuales los gobiernos del Partido Popular habían sido incapaces de afrontar la renovación del sistema de financiación", ha apuntado Alfaro.

De los 3.400 millones de euros previstos, cerca de 1.300 millones corresponderían a la provincia de Alicante para mejorar una serie de servicios públicos que, lamentablemente, se encuentran actualmente degradados", ha añadido.

Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha calificado la cuantía que va a recibir la Comunitat Valenciana como "extraordinaria", destacando además su impacto en términos de euros por habitante.

"Más de 660 euros per cápita se añadirían a lo que ahora mismo recibe esta comunidad autónoma", ha sostenido.

"Eso sitúa a la Comunitat Valenciana en el segundo lugar, después de Murcia, en cuanto al incremento de aportaciones per cápita a través del modelo de financiación. Por lo tanto, es una magnífica noticia", ha afirmado la presidenta.

Por otro lado, en relación con los mensajes de WhatsApp conocidos la semana pasada entre José Luis Ábalos y el diputado socialista Alejandro Soler, Narbona ha reiterado la "valoración muy positiva" que desde la Ejecutiva Federal hacen del trabajo de este último.

"Alejandro, como diputado, lleva ahora mismo el peso, en el sentido más positivo, de nuestra actuación en el Congreso de los Diputados respecto a la Comisión de Investigación de la dana y, desde luego, creo que nadie podría estar haciéndolo mejor", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que Alejandro Soler sigue siendo miembro de la Ejecutiva Federal y cuenta con todo el respaldo del partido.

"Creo que hay que contextualizar algunas afirmaciones que se hacen, pero siempre dejando completamente al margen cualquier insinuación que pueda afectarle", ha concluido.