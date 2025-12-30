Okupas asesinos, mafia turca, el crimen de la aspiradora y violencia de género, los peores casos de 2025 en Alicante

De izquierda a derecha, el capo turco tiroteado en Torrevieja, Caner Koçer, uno de los okupas polacos, la mujer argentina asesinada, Oriana, y el empresario sueco que falleció en un robo, Christian. J.V.

Okupas asesinos en Elche, ajustes de cuentas de la mafia turca en Torrevieja, violencia de género en Alicante o el crimen de la aspiradora en Benidorm han sido algunos de los casos más oscuros que han marcado este 2025 en la provincia de Alicante.

El año ha sido intenso en el territorio, con crímenes tan horrendos como variados que han sacudido el territorio.

2024, con 20 asesinatos, fue el segundo año con más homicidios desde que hay registros, y este 2025 no se quedará muy atrás, pues las últimas cifras del Ministerio del Interior contabilizan 11 hasta septiembre, a los que habría que sumar el asesinato de Oriana y el doble crimen de Elche en el último trimestre.

Ha sido este último suceso el más grave de todo el año por la brutalidad del ataque y por dejar dos víctimas mortales y un herido grave hospitalizado.

El pasado 22 de diciembre, dos polacos que okupaban una casa en la pedanía ilicitana de La Marina apalearon fatalmente a dos albañiles alemanes, a los que se enfrentaron cuando iban a comprobar los desperfectos causados en la vivienda, propiedad de unos conocidos alemanes que se encontraban fuera del país.

También dejaron gravemente herido a un pensionista alemán. Finalmente, fueron arrestados tras 20 horas de atrincheramiento.

Otro de los casos que tuvo mayor repercusión internacional fue el ajuste de cuentas entre dos mafias turcas en Torrevieja, organizaciones criminales hasta entonces inéditas en la provincia.

El capo turco Caner Koçer, de los Daltons, fue tiroteado en plena calle por miembros de los Caspers el pasado 4 de agosto, que fueron detenidos poco tiempo después.

Si un crimen destaca por el 'arma' utilizada es el ocurrido el 17 de septiembre en Benidorm, cuando una jubilada irlandesa de 66 años fue estrangulada con el cable de una aspiradora por otra británica de 63, a la que ella misma habría invitado a su casa del Rincón de Loix.

También hubo robos que acabaron mal, como el de Christian en Torrevieja.

Este empresario sueco de 31 años estaba paseando junto a su novia la madrugada del 3 de octubre cuando unos jóvenes que viajaban en coche le preguntaron por una dirección.

Cuando este les enseñó el teléfono, se lo arrebataron y aceleraron. Pero Christian no se soltó y fue arrastrado durante varios metros hasta que chocó fatalmente contra unos contenedores.

Los tres jóvenes, de entre 21 y 22 años, fueron detenidos posteriormente por homicidio y robo con violencia.

La violencia de género ha golpeado este año la ciudad de Alicante, con dos casos en la segunda mitad de 2025.

En el primero, la víctima fue una mujer de 37 años que fue acuchillada por su pareja, de 38 años, con la ayuda de un amigo, en octubre.

Escondieron su cuerpo durante dos semanas para gastar una gran herencia que había recibido la mujer. Ambos fueron detenidos cuando intentaban huir de la ciudad.

El último y más reciente caso de violencia machista fue el asesinato de Oriana, una mujer argentina de 29 años acuchillada por Leandro, un hombre argentino del que se estaba separando y con quien tenía un hijo de dos años en común.

El hombre no superó la ruptura y, como informó este diario, al descubrir que la mujer estaba conociendo a otro hombre, la mató y después se colgó en el balcón.