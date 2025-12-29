Investigan a dos vecinos de Petrer por soltar un caimán protegido en el pantano de Almansa

Dos vecinos de Petrer, de 29 y 35 años, han sido investigados por el Seprona por soltar un ejemplar de la especie protegida caimán yacaré en el pantano de Almansa.

Los hombres están acusados de un delito contra la flora y fauna y de otro contra los animales consistentes en la liberación no autorizada de una especie de fauna no autóctona en el medio natural y por la posesión ilegal de una especie protegida de fauna silvestre.

Tras varios avisos de la presencia de lo que parecía ser un pequeño caimán en las aguas del pantano, el Seprona de Almansa se trasladó al lugar para tratar de capturar al animal el pasado 9 de diciembre.

El hallazgo generó alarma social al localizarse en una zona de baño "muy accesible", indica la Guardia Civil.

Para su captura fueron necesarios varios intentos y la colaboración de la Sociedad de Pescadores de Almansa y de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha.

Finalmente pudieron atrapar al animal y comprobar que se trataba de un exótico caimán yacaré, originario de Sudamérica.

Esta especie está registrada en el Apéndice II del listado de especies protegidas del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Una vez sacado del agua, fue trasladado al Zoo de Madrid para sus cuidados.

Los trabajos del Seprona permitieron localizar a los autores de esta introducción ilegal de un espécimen exótico en el medio natural.

Estos también han sido investigados por un delito contra los animales, al abandonar un animal vertebrado en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad.

Hasta dos años de cárcel

El instituto armado explica que, según el Código Penal, por los delitos contra la flora y fauna, estas personas podrían enfrentarse a unas penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Por el mismo texto legal y en lo que respecta al delito de abandono de animales, las penas podrían ir desde multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, así como inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.