Aguas de Alicante refuerza su compromiso social con educación, empleo y comunidades sostenibles

En un escenario marcado por el aumento de las situaciones de vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social, Aguas de Alicante refuerza su papel como agente activo del desarrollo sostenible.

Más allá de la gestión del ciclo integral del agua, la compañía asume un compromiso firme con el progreso social en los municipios donde opera, -Alicante, El Campello, Monforte del Cid, Petrer, Sant Vicent del Raspeig y Sant Joan d’Alacant-, impulsando iniciativas que inciden de forma directa en la vida de las personas.

Esta implicación se traduce en proyectos con vocación transformadora, diseñados para generar oportunidades reales y duraderas.

La estrategia social de Aguas de Alicante se articula en torno a tres grandes ejes: el impulso de la educación como palanca de futuro, la mejora de la empleabilidad para favorecer la inclusión laboral y la construcción de comunidades más sostenibles, informadas y cohesionadas.

Oportunidades educativas

En primer lugar, impulsando la generación de oportunidades educativas. Aguas de Alicante se compromete a proporcionar dichas oportunidades y a fomentar vocaciones verdes, relacionadas con el medioambiente y la ciencia, contribuyendo al desarrollo del talento futuro.

Estas iniciativas permiten a los estudiantes acceder a una formación de calidad, adquirir habilidades relevantes para el sector del agua y el medioambiente, y mejorar sus perspectivas laborales.

A lo largo del año 2025, la empresa ha lanzado una nueva convocatoria de su iniciativa “Beca Jóvenes Talentos”, de la que han resultado 3 becados de la Universidad de Alicante para esta edición 2024-2025, en un completo programa que incluye, además de apoyo económico para gastos de estudios y matrícula, el acompañamiento a jóvenes académicamente destacados que puedan, sin embargo, verse limitados por sus recursos económicos.

Todo ello, con el objetivo de que realicen sus estudios universitarios y se fomente la inclusión y la equidad en la educación.

También en este eje de acción se incluye el Programa Aquae Stem, cuyo propósito es el de potenciar las vocaciones STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) entre el alumnado de Educación Primaria, especialmente las niñas, a través de ejercicios manuales, contenidos digitales y charlas de mujeres referentes en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Durante 2025, han participado los CEIP Santísima Faz (Alicante), Jorge Juan (Monforte del Cid) y Raspeig (San Vicente del Raspeig), con un total de 142 escolares participantes.

Por último en este eje de acción, Aguas de Alicante ha contado con un total de 13 estudiantes en la modalidad de prácticas educativas, impulsando así una capacitación generadora de oportunidades educativas que combina el aprendizaje teórico, junto al práctico que proporciona la empresa en sus diferentes centros de trabajo, abriendo camino con ello a una ocupación de calidad.

Mejora de la ocupabilidad

En segundo lugar está el eje bajo el que Aguas de Alicante contribuye a la mejora de la ocupación y la empleabilidad como factor clave para elevar la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión social.

Para lograrlo, implementa programas innovadores y colaborativos con agentes locales, enfocados en el empoderamiento y la inserción laboral de calidad.

Estos programas ponen un foco especial en acompañar y empoderar a personas beneficiarias de bonificaciones del agua para que puedan mejorar su situación, así como en la formación ocupacional vinculada al empleo verde.

Es el caso del Programa OLA (siglas de “Ocupación”, “Liderazgo” y “Acompañamiento”), puesto en marcha en el año 2023 junto a Cruz Roja y al Ayuntamiento de Alicante, con el que se busca mejorar la situación de personas usuarias del Fondo Social de la empresa.

Combina la cobertura de necesidades básicas, con un programa específico de mejora de la empleabilidad y el desarrollo de competencias para la inserción laboral.

OLA ha impulsado en este 2025 su tercera edición, con 52 participantes, el 100% de fidelización de sus participantes y una inserción laboral de 50% aproximadamente.

Comunidades sostenibles

Dentro de un tercer eje, Aguas de Alicante contribuye a la creación de comunidades capacitadas y empoderadas para promover el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el consumo responsable de recursos.

Esto incluye programas y campañas que fomentan el conocimiento del ciclo integral del agua y la sostenibilidad en todas las edades, con un énfasis especial en la etapa escolar.

Algunas de dichas acciones son el Programa Aqualogía para la concienciación sobre el valor del agua y el medioambiente desde la infancia, a través de juegos, experimentos y retos destinados al alumnado de Educación Primaria.

En marcha desde hace más de 10 años, el Programa “Aqualogía” ha contado durante 2025 con 2.061 participantes, en 86 sesiones celebradas en 22 colegios.

También, visitas a instalaciones de la empresa, como las llevadas a cabo en el Parque La Marjal de Alicante en 2025 en recorridos programados, junto a la actividad científica en su estación de anillamiento de aves; o las visitas al Museo de Aguas de Alicante, que ha recibido en sus instalaciones a más de 40.000 visitantes 2025 (más de 300.000 desde que abrió en 2009).

Por último, destacar el programa de voluntariado corporativo “Veolia Cares”, que brinda a toda la plantilla de Aguas de Alicante la oportunidad de participar en una jornada laboral de voluntariado corporativo destinada a causas sociales o ambientales.

En 2025, “Veolia Cares” ofreció por ejemplo actividades vinculadas a la ayuda a los damnificados por la DANA de Valencia o educación financiera para participantes en el Programa OLA.

La labor de Aguas de Alicante en estos ámbitos aporta positivamente en la transformación de las realidades locales y se completa, además, con su colaboración con otras entidades sociales y ambientales en el desarrollo otros proyectos, entidades que se convierten en aliadas clave para amplificar el impacto social.