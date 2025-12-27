Confirmado por el Gobierno: Alicante tendrá un bono de 60 euros para viajar en bus, Cercanías y Media Distancia

Un tren de Renfe, en una imagen de 'Shutterstock'.

Alicante contará con un abono mensual de 60 euros que permitirá viajar de forma ilimitada en autobuses estatales, trenes de Cercanías y servicios de Media Distancia, una medida anunciada por el Gobierno y que se aplicará en toda España a partir de la segunda quincena de enero.

El nuevo bono busca facilitar el acceso al transporte público y reducir el gasto mensual de miles de personas que se mueven a diario por la provincia y fuera de ella.

Viajar sigue siendo una necesidad cotidiana, ya sea por trabajo, estudios o conciliación familiar. En una provincia como Alicante, con amplias distancias entre municipios y una alta movilidad diaria, el transporte público se convierte en una herramienta clave para llegar a tiempo y sin sobresaltos a cualquier punto del territorio.

Además, optar por el autobús o el tren no solo alivia el bolsillo, también reduce la dependencia del coche privado. Menos gasolina, menos atascos y menos emisiones contaminantes.

El transporte público es, cada vez más, una decisión económica inteligente y un pequeño gesto individual con un impacto colectivo en el medioambiente.

Un abono único

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un real decreto ley en el último Consejo de Ministros del año para garantizar una movilidad más asequible.

La norma contempla la creación de "un Abono Único de transportes en todo el país", una iniciativa que, según sus palabras, "cambiará para siempre la forma en la que los españoles y españolas entendemos y usamos el transporte público".

Este abono permitirá viajar por toda España por una tarifa plana de 60 euros al mes en el caso de los adultos.

Para los jóvenes menores de 26 años, el precio será de 30 euros mensuales.

El bono incluirá trenes de Media Distancia, Cercanías y autobuses estatales, con la intención de que, de forma progresiva, se sumen también las redes autonómicas y locales.

Ahorro directo para los usuarios

Sánchez puso como ejemplo a trabajadores que se desplazan a diario entre ciudades, señalando que podrán ahorrar "hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público".

En el caso de Alicante, esta medida beneficiará tanto a quienes se mueven dentro de la provincia como a quienes viajan de forma habitual a otras comunidades.

"Hablamos de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a todo: a su empleo, a su hogar, a su día a día. Esto es gobernar: hacer más fácil lo importante para la gente de a pie", subrayó el presidente del Gobierno.