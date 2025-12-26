Detienen a un fugitivo británico en el aeropuerto de Alicante: estafó 180.000 libras como falso instalador de baños

Los agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto Miguel Hernández.

Un fugitivo británico de 48 años ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche por estafar 180.000 libras en el Reino Unido haciéndose pasar por instalador de baños y cocinas para desaparecer con el dinero de los clientes.

El presunto autor fue detenido por la Policía Nacional cuando pretendía salir del país en avión.

Las indagaciones de los agentes descubrieron que el hombre se encontraba residiendo en la localidad de Orihuela Costa.

El país reclamante dictó una Orden Internacional de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que el fugitivo podría estar residiendo en la provincia de Alicante.

El fugitivo utilizaba logotipos de empresas sin autorización para aparentar profesionalidad y ganarse la confianza de los clientes.

Tras ofrecer presupuestos y cobrar importantes cantidades por adelantado, no realizaba los pedidos ni las obras acordadas, poniendo excusas y retrasando los trabajos.

Las víctimas nunca pudieron recuperar las cantidades abonadas ya que aunque afirmaba haber devuelto el dinero, los reembolsos nunca se efectuaron. En total, habría defraudado cerca de 180.000 libras esterlinas a numerosos clientes.

Por estos hechos el detenido podría enfrentarse a una pena máxima de hasta diez años de prisión en Reino Unido.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

La Policía ha señalado que la operación de detención del sospechoso se ha podido realizar con éxito "gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre Autoridades policiales de otros países y Policía Nacional".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.