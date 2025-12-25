Navidad con aviso amarillo por lluvias en Alicante: hasta 30 l/m2 en el litoral norte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves, día de Navidad, el aviso amarillo por lluvias en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia, informa EFE.

Se esperan precipitaciones que pueden acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros por metro cuadrado en doce horas.



Asimismo, ha activado el aviso amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón, donde se pueden acumular 8 centímetros de nieve en 24 horas a partir de los 700 metros de altitud.

El aviso amarillo ha comenzado a las 10 de la mañana y se mantendrá hasta la medianoche en el caso de las lluvias de Alicante y de Valencia, y hasta las ocho de la tarde en lo que respecta a las nevadas de Castellón.



Ante estas previsiones meteorológicas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la alerta amarilla por lluvias en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, y por nevadas en el interior norte de Castellón.



Asimismo, a las 7 de esta tarde y hasta las 9 de la mañana del viernes se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en todo el litoral de Valencia y Castellón, donde las olas pueden alcanzar los 3 metros con mar de fondo del nordeste.

Los días 24 y 25 de diciembre van a convertirse en las Navidades más frías de los últimos 15 años, según la Aemet.

Hay que remontarse al año 2010 para encontrar una temperatura media tan baja en esta época del año. La tendencia, por el contrario, avanza hacia inviernos cada vez más templados, especialmente desde que comenzó el siglo XXI.

Aemet reconoce que una Navidad tan gélida es una circunstancia excepcional, especialmente si se compara con los años precedentes. Estas temperaturas no son habituales, advierten, y "cada vez serán menos frecuentes" a medida que la temperatura media tiende a elevarse.