Finestrat estrena concejalías de Protección Animal y Participación Ciudadana en la nueva etapa de Nati Algado

La alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, anuncia una reorganización del gobierno local que e la creación de dos nuevas concejalías: Participación Ciudadana y Protección Animal.

La remodelación se produce tras la salida de Juanfran Pérez Llorca, que deja el cargo para asumir la Presidencia de la Generalitat Valenciana, y la incorporación de un nuevo edil al Ejecutivo municipal, Salvador Martínez Vaño.

Algado asume la Alcaldía en este nuevo escenario político y se convierte, además, en la primera mujer en ostentar el bastón de mando en el municipio.

A partir de este cambio, el equipo de gobierno redistribuye competencias e introduce áreas inéditas hasta ahora en el Ayuntamiento de Finestrat, según indican en un comunicado de prensa.

Una de las principales novedades es la creación de la Concejalía de Participación Ciudadana, que asume Donna R. Plummer, actual responsable de Residentes de Otras Nacionalidades.

El objetivo, subraya la alcaldesa, es reforzar el contacto directo entre el gobierno local y la ciudadanía.

"Empezamos nueva etapa con novedades como la incorporación de la Concejalía de Participación ciudadana que llevará Donna R. Plummer, actual edil de Residentes de Otras Nacionalidades, con el objetivo de potenciar ese contacto del gobierno local con la población", afirma Algado.

La otra gran incorporación es la Concejalía de Protección Animal, que se crea por primera vez en la historia del municipio y queda integrada en el área que dirige Estela Álvarez, responsable también de Medio Ambiente y Agenda 2030.

"Ponemos en marcha una Concejalía pionera destinada a la Protección Animal, muy alineada con la sensibilidad ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, esta área la llevará Estela Álvarez, edil de Medio Ambiente y Agenda 2030, para fomentar la educación sobre la responsabilidad hacia las mascotas y los animales en general", explica la alcaldesa.

Infancia, juventud y tradiciones

La reorganización incluye también la creación de la Concejalía de Infancia, que se une a Juventud y pasa a denominarse Infancia y Juventud. Esta área queda en manos de Sara Llorca, que también asume Fiestas, ahora bajo el nombre de Tradiciones y Fiestas.

“Porque es clave trabajar en esas edades tempranas y hacerlo dando continuidad a estas etapas tan importantes para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. También es una manera de estrechar la coordinación con los centros educativos y el que será nuestro futuro Instituto”, señala Algado.

Sobre el cambio en el área festiva, la alcaldesa destaca que se trata de “un impulso a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, fiestas arraigadas que forman parte del patrimonio de Finestrat”.

Reparto de áreas

La entrada de Salvador Martínez Vaño en el gobierno local trae consigo nuevos ajustes en las delegaciones. El nuevo concejal asume las competencias de Cementerio y Párkings municipales.

Además, se producen cambios en otras áreas municipales: Cultura, Biblioteca y Archivo municipal pasan a manos de Héctor Baldó; Beatriz Quintillán incorpora a sus responsabilidades Modernización y Nuevas Tecnologías; Mª Teresa Pérez asume Igualdad y Tomás Sellés se hace cargo de Parques y Jardines.

La alcaldesa Nati Algado mantiene las áreas de Empleo, Formación, Comunicación y Sanidad, mientras que Víctor Darío Llinares refuerza su papel como primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno, con competencias en Urbanismo, Patrimonio y Aperturas.

Guillermo Lloret continúa al frente de Hacienda, Contratación y Obras Públicas como tercer teniente de alcalde, y Donna R. Plummer amplía su peso en el Ejecutivo como segunda teniente de alcalde, sumando Participación Ciudadana a sus áreas de Comercio, Turismo y Residentes de Otras Nacionalidades.