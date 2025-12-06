Seis personas, entre ellas una bebé de 20 meses, heridas por un accidente entre dos coches en el municipio de Cox

Seis personas, una de ellas una bebé de apenas 20 meses, han sido asistidas tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en la N-340 en el término municipal de Cox (Alicante).

Los hechos ocurrieron el viernes pasadas las 16.30 horas y, tras recibir el aviso, hasta el lugar se movilizaron tres dotaciones de bomberos del parque de Orihuela, Policía Local y Guardia Civil, así como un helicóptero medicalizado.

A su llegada, los bomberos han realizado trabajos de excarcelación para rescatar a una persona que había quedado atrapada en uno de los dos vehículos implicados en el siniestro, según ha informado el Consorcio Provincial de Alicante.

Además, se solicitó el helicóptero medicalizado para evacuar a dos heridos graves a un centro hospitalario, mientras que los otros dos fueron trasladados en ambulancia. Tras finalizar las tareas de rescate y limpieza de la vía, los cuerpos de seguridad restablecieron el tráfico de la N-340.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) detalló que el aviso se había recibido sobre las 16.30 horas por accidente entre dos coches y hasta el lugar se movilizaron un helicóptero, tres unidades de Soporte Vital Básico, una de Soporte Vital Avanzado y dos SAMU.

Los sanitarios, según han informado las mismas fuentes, han asistido a seis personas: cuatro mujeres, un hombre de edades comprendidas entre 36-75 años y una bebé de 20 meses.

Tres de ellas han sido atendidas por contusiones, otra por fractura y otras dos por politraumatismo: una mujer de 49 años y la bebé, que fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital General Doctor Balmis.

El resto de personas fueron trasladadas en las ambulancias al Hospital Vega Baja, al General de Elche y al Balmis.