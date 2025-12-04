Este es el pueblo de Alicante donde más aumenta la criminalidad en 2025: 29 % más delitos en un año

Novelda es el municipio de la provincia de Alicante donde más aumenta la delincuencia porcentualmente en los primeros nueve meses de 2025.

El último balance del Ministerio del Interior, correspondiente al periodo entre enero y septiembre, refleja un incremento del 28,6 % respecto al mismo tramo del año anterior, una subida que no alcanza ningún otro municipio alicantino y que la coloca a la cabeza en crecimiento delictivo.

Ningún otro municipio de la provincia experimenta un crecimiento tan abrupto, lo que convierte a la ciudad del Medio Vinalopó en la que más empeora sus datos de delincuencia.

La diferencia con el resto es significativa, pues Mutxamel, el segundo municipio con mayor aumento, registra un 19,4%, seguido de Crevillent con un 16,4%, Almoradí con un 14,9% y Villena y Orihuela, ambas con un 13,1%.

Si bien estos datos no significan que sea la ciudad más insegura o con más delincuencia absoluta, sino aquella en la que se ha registrado mayor número de infracciones respecto al año 2024.

En el acumulado total, Novelda registra 755 infracciones penales en los primeros nueve meses del año, muy por encima de los datos del ejercicio anterior.

El fenómeno que explica gran parte de este salto es la expansión descontrolada de la cibercriminalidad, que se dispara en Novelda hasta crecer un 310,6 %.

Las estafas informáticas, que se han multiplicado por cuatro en un año, alcanzan los 156 casos, mientras que el resto de ciberdelitos suben un 362,5 %.

Aunque la criminalidad convencional crece de forma mucho más moderada, con un 4,1 % más que en 2024, sí se observan aumentos preocupantes en robos con violencia e intimidación, que suben un 62,5 % hasta alcanzar los 13 casos, o en tráfico de drogas, que aumenta un 66,7%.

También se duplican las sustracciones de vehículos, que pasan de dos a cuatro.

En el lado contrario, delitos especialmente sensibles como las agresiones sexuales descienden un 33,3 %, y los robos con fuerza en domicilios también retroceden un 13,6 %.