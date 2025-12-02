L’Alfàs del Pi inicia en 2026 la gran remodelación del casco histórico con 842.000 euros de inversión municipal

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, adelanta que las obras de peatonalización y accesibilidad del casco histórico arrancan en breve. Lo hace en el tradicional encuentro navideño con la prensa, donde repasa el año y avanza varios proyectos clave de cara a 2026.

El próximo año será, además, un ejercicio con fuerte acento cultural. Coincidirá con aniversarios emblemáticos como los 100 años de Escoles Velles, los 35 de la Casa de Cultura o los 15 del Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir, hitos que protagonizarán la agenda local.

Como deseo para el año nuevo, Arques pide "mucha salud lo primero, disponer de trabajo, y que la administración, en este caso local y como alcalde, siga desarrollando su labor con honestidad y esfuerzo".

Las obras anunciadas esta mañana cuentan con financiación íntegramente municipal y suponen una inversión de 842.295,48 euros, con un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto incluye la peatonalización de la calle Federico García Lorca, desde la Casa Consistorial hasta la plaza Jaume I, así como la remodelación de las calles adyacentes y de la plaza Mayor. El objetivo es mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad y ordenar el uso del espacio público.

Arques recuerda que el municipio ejecuta actualmente dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), correspondientes a 2022 y 2023, con un montante total de 4.443.000 euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

El PSTD de 2022 presenta un nivel de ejecución del 78,37 %. Entre las actuaciones finalizadas destacan el Camí Vell d’Altea, la plataforma única del Paseo de las Estrellas, un proyecto de captación y desvío de aguas pluviales en el Albir y la renovación de la señalítica hacia el CEA Carabineros.

El PSTD de 2023 avanza al 55,45 %. Ya han concluido las obras de eficiencia energética mediante luminarias LED en el Paseo de las Estrellas y en el Camí Vell d’Altea, así como trabajos de mejora de viales en el Albir. A esto se suman las obras en marcha del encauzamiento del Barranco Hondo y la fase de adjudicación del proyecto Smart City.

Su mayor transformación

L’Alfàs iniciará 2026 con un proyecto urbanístico que pretende recuperar la escala humana del centro y adaptarlo a las necesidades actuales.

La zona presenta escalones, desniveles y pavimento deteriorado, además de infraestructuras obsoletas, lo que ha motivado una intervención global.

La calle Federico García Lorca pasará a ser plenamente peatonal, ganando sombra, vegetación y espacios de recorrido. La plaza Mayor será completamente reurbanizada para garantizar accesibilidad universal, ordenando los usos mediante pavimentos diferenciados.

El proyecto incorpora elementos simbólicos que buscan reforzar la identidad del municipio. El pino de l’Alfàs del Pi se mantiene como centro de la plaza, rodeado por un banco perimetral de piedra donde se grabarán las fechas de los distintos pinos históricos.

A sus pies, una fuente seca integrada en el pavimento funcionará como espacio lúdico en los meses calurosos.

Frente a la iglesia se instalará un pedestal de bloques de hormigón prefabricado, homenaje a las niñas que recitan la embajada en las fiestas locales. Servirá como área de descanso, pódium festivo y soporte discreto para el nuevo cuadro eléctrico.

L’Alfàs despide 2025 con las obras del encauzamiento del Barranco Hondo en marcha, financiadas al 100 % con fondos europeos y adjudicadas a la UTE Contratas y Viales de Levante S.L.U. con GRUEXMA S.L. La inversión asciende a 1.198.722 euros.

El objetivo es reducir inundaciones, mejorar la gestión del agua, evitar fugas y proteger redes esenciales ante episodios de lluvias torrenciales. El Barranco Hondo nace en La Nucía y desemboca en la playa de l’Albir, un entorno especialmente sensible por su alta concentración de establecimientos turísticos y de ocio.

La actuación permitirá reforzar la resiliencia del municipio frente al cambio climático y garantizar un mejor funcionamiento de las redes de saneamiento y abastecimiento vinculadas a este corredor.